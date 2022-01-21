兔死狐悲 Netflix訂戶成長趨緩 其他串流媒體同感衝擊

即使 Netflix (NFLX-US) 主管在 20 日的視訊會議中向投資人保證，它的串流媒體長期前景仍然光明。但其股價 21 日開盤重挫逾 20%，為其娛樂事業蒙上烏雲。

華爾街分析師和該公司高管們努力解釋為什麼當所有人都認為業將重返疫情前水準時，這家串流媒體龍頭業者卻預測 2022 年第 1 季只有溫和的成長。

Netflix 財務長 Spencer Neumann 說，「很難明確說明為什麼沒有恢復到疫情前水平。」「很可能是因為雖然經過 2 年，新冠疫情仍盤桓不去，我們仍未脫身；宏觀經濟仍然限制了一些地區，特別是拉丁美洲。」

科技業和媒體業大型股都在串流媒體上投入鉅資，包括迪士尼 (DIS-US)、ViaComCBS、蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+ 和 Roku (ROKU-US)，其股價也同步下跌。

Pivotal Research Group 分析師 Jeff Wlodarczak 表示，Netflix 和其他串流服務業者在 2020 年初的疫情封鎖期間訂戶大增，包括 Disney+ 和 Peloton，如今卻失去成長動力。

Wlodarczak 寫道，「串流還沒玩完，它是未來趨勢。」「直至今日，串流媒體相對全球電視收視率而言仍屬小眾。」

提供串流服務的競爭者，如迪士尼的 Disney+、WarnerMedia 的 HBO Max 和 Amazon Prime 影音，都花費數十億美元提供內容來吸引訂戶。

Forrester 研究部門副總裁 Mike Proulx 指出，「現實狀況是串流媒體市場已變得飽和。」「這意味著消費者有更多選擇，他們正開始逐漸在乎其串流訂閱的總成本。」

雖然預計 90% 的 Netflix 用戶增加將來自美國市場以外，但分析師密切關注 Netflix 調升其最新訂閱價格至每月 15 美元，這將影響美國和加拿大的訂閱情形。

Third Bridge 分析師 Joe McCormack 表示，「在調整價格後，Netflix 的最高訂閱套餐價價格已與 HBO Max 相同，它能否以此歷史高價留住訂戶，是最重要的觀察重點。」「在進入 2022 年時，許多人似乎相信整體串流影音訂戶已趨飽和。」

不過 Netflix 聯合創始人 Reed Hastings 告訴投資人仍有充足的成長空間，因為串流會逐漸取代未來 10 年或 20 年的傳統電視。

他說，「現在，我們只要保持冷靜就好。」