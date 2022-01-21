英特爾證實砸200億美元在俄州設廠 矢言打造地表最大晶圓生產地

英特爾預定周五 (21 日) 宣布美國生產半導體的下一階段計畫，路透稍早報導，英特爾已向時代雜誌 (TIME) 證實，將斥資 200 億美元在俄亥俄州哥倫布區近郊設置晶圓廠。

TIME 獨家獲得英特爾證實新廠將落腳俄州。英特爾稍早僅透露，「將分享有關製造領先地位的最新投資計畫」。

根據報導，新廠地點位於俄州哥倫布區近郊的新奧爾巴尼 (New Albany)，英特爾將在占地 1000 英畝的土地上興建至少兩座製造廠，以研發和生產最先進晶片，預定聘僱至少 3000 人。

新廠房預定今年動工，2025 年之前可望開始營運。英特爾有權把腹地擴大到 2000 英畝，並興建最多八座晶圓廠。

這將是俄州史上最大規模投資案，也替美國中西部沉寂多年的製造業注入活水。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 說：「我們的期許是，把這裡變成地表上最龐大的矽晶圓製造據點。我們幫助打造了矽谷 (Silicon Valley)，現在我們要打造矽心臟地帶 (Silicon Heartland)。」

美國正積極推動半導體本土製造，根據半導體產業協會 (SIA)，在外國政府大力補助下，美國本土製造的晶片占比已經從 1990 年代的 37% 降為 12%。SIA 說，比起台灣、南韓或新加坡，在美國興建和營運晶圓廠十年下來的成本高出 30%。

拜登政府亟欲推動 520 億美元「晶片法案」(CHIPS Act) 以扶植半導體業發展、並和中國抗衡，該法案去年在參議院通過，卻在眾議院卡關。

不過眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周四表示，眾院版本的法案「即將準備完成立法」，之後可與參院版本合併，朝通過法案過關邁出關鍵一步。