大摩看好蘋果Q1財報刷新歷年購物季紀錄 歸功App Store表現

蘋果預定美國當地下周四 (27 日) 盤後公布上季財報，摩根士丹利首席分析師 Katy Huberty 看好服務業務的表現，預期蘋果財報有望優於華爾街預期並刷新歷年同季紀錄。

根據 AppleInsider 取得的資料，Huberty 對蘋果會計年度第 1 季 (截至 12 月底) 的預估為：

營收 1223 億美元，華爾街預估為 1183 億美元

毛利率 41.9%，華爾街預估為 40.5%

每股獲利 (EPS)1.97 美元，華爾街預估為 1.89 美元

iPhone 生產改善、App Store 營收旺

剖析蘋果各項產品，Huberty 表示自己對 iPhone 營收預估值比華爾街高 3%，這是從各種有利數據得出的結果，包括製造干擾比意料中少，且中國等關鍵市場需強勁。她預期 iPhone 上季出貨量為 8300 萬支，較 2020 年同期增加 4%。

她對 Mac 的看法也比華爾街樂觀，但對 iPad 出貨量預測從 1700 萬部下修為 1490 萬部。

針對蘋果的服務業務，她預估上季營收將年增 21.7% 至 192 億美元，理由是 App Store 該季成長優於市場預期，以及蘋果在「授權和其他類別」(Licensing&Other) 的成長，後者包括 Google 搜尋引擎付費給蘋果。

美國銀行 (BofA) 分析師 Wamsi Mohan 本周稍早曾援引 Sensor Tower 數據表示，App Store 上季可能強勁成長。

Huberty 預測，蘋果這次也不會發布第 2 季財測，但預期市場供需到了該季會更加平衡。目前她對蘋果 12 個月目標價仍保持在 200 美元。

受大盤低迷影響，蘋果 (AAPL-US) 股價周四收低 1.03%，報每股 164.51 美元。

Huberty 說，蘋果營收穩定，持續發布新品並打入新市場，包括擴增實境 (AR)/ 虛擬實境 (VR) 頭戴裝置，都讓該股成為利率上升環境中較抗跌的股票。