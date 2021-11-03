IIF：10月新興市場資金流入下滑 逾5成投向中國

根據國際金融協會 (IIF) 在週二發布的報告顯示，由於利率上升和通膨壓力，使得 10 月份新興市場股市資金的流入受到打壓，而流向中國的資金則出現反彈。

根據 IIF 的數據顯示，10 月份新興市場共吸引了 249 億美元的外資，低於 9 月份的 318 億美元，並低於去年同期的 618 億美元。

期間，新興市場債市淨流入 201 億美元，而股市淨流入 48 億美元。中國以外地區股市則出現了 25 億美元的淨流出，是中國以外新興市場過去 6 個月來第四次出現月度流出，也使得中國以外新興市場股市今年迄今共流出將近 160 億美元。

IIF 的經濟學家 Jonathan Fortun 表示，未來幾個月關注的重點，是央行將如何處理市場通膨憂慮。新興市場已經開始大幅度調升利率，但政府決策者如何應對通膨憂慮的計畫存在一定程度的分歧。總體而言，相關問題損害了中國以外新興市場股市的前景。

中國股市上個月流入了 73 億美元資金，流入中國債市的資金回升至 63 億美元。據 IIF 的數據顯示，中國占整體流入新興市場資金的 55%。

國際金融研究所經濟學家 Jonathan Fortun 曾表示，新興市場仍然容易受到聯準會縮減購債規模的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會收緊全球金融狀況。不過，他也指出，儘管前景黯淡，蔓延風險將不會有 2018 年拋售或 2013 年縮減恐慌期間那麼嚴重。