蘋果下週起在法國銷售iPhone 不再配備有線耳機Earpods

根據蘋果公司 (AAPL-US) 法國經銷商的貼文，自 1 月 24 日開始，蘋果將不再為在法國銷售的每部 iPhone 配備有線耳機 EarPods。

法國現行法律規定，在該國銷售的每部智慧手機都必須有一個「免持配件」，因此蘋果之前必須在 iPhone 包裝盒中加入 EarPods。

蘋果在發表 iPhone 12 時已將 EarPods 和電源變壓器從包裝盒中移除，聲稱這樣做部分是為了減少對環境的影響。去掉這兩個配件後，iPhone 包裝盒變得非常薄。之後蘋果在持續銷售的舊款 iPhone 上也同步取消了這兩個配件。

雖然蘋果公司宣布了這項消息，但該公司仍被要求繼續在法國提供帶有 EarPods 的 iPhone 手機。蘋果手機必須配備 EarPods 的合法義務是基於預防原則，因為將發育中的大腦暴露在電磁波中的風險並不明確。

但現在這一切都將改變。根據法國電信商 Fnac 發布的通知，從 1 月 24 日開始，iPhone 包裝盒中將不再附帶 EarPods。

Fnac 的通知如下：

親愛的客戶： 我們想通知你，我們的製造商不再被要求在法國的智慧手機中提供耳機 / 免持配件。這項新法律於 2021 年底通過，意在減少對法國的環境影響。 同時這項通知也適用於從 2022 年 1 月 17 日當周開始銷售的小米品牌產品，蘋果品牌則將從 2022 年 1 月 24 日當周開始。 謝謝您的理解！

不過蘋果公司的法國官網繼續顯示 EarPods 是 iPhone 包裝盒中的一部分，同時還附有一條 USB-C 轉 Lightning 的轉接線。

蘋果將 EarPods 和電源變壓器器從 iPhone 包裝盒中移除的決定，在其他國家也引起不少爭議。例如，蘋果在巴西被罰款 200 萬美元，原因是 iPhone 不配備電源變壓品不被認為是合理的做法。