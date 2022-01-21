微軟Xbox負責人：《決勝時刻》遊戲將續留在PlayStation平台

微軟 (MSFT-US) 在日前宣布收購美國著名遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US)，市場擔憂動暴雪旗下遊戲恐被 Xbox 所獨佔，像是熱門遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)，造成 Sony 股價大跌。不過，微軟 Xbox 負責人 Phil Spencer 在週四 (20 日) 公開表示，該款遊戲將續留在 Sony 的 PlayStation。

Spencery 在週四晚間於推特上表示，微軟非常重視與 Sony 的關係，在微軟完成對動視暴雪的收購後，將會遵守所有現有協議，並且讓《決勝時刻》系列遊戲保留在 PlayStation 平台。

微軟宣布計劃以 687 億美元全現金收購動視暴雪，創下微軟目前史上最大收購規模，亦寫下遊戲業史上最大收購規模，交易完成後，微軟將一躍成為全球第三大遊戲公司，僅次於騰訊和索尼。

微軟首席執行長 Satya Nadella 稱，遊戲是當今所有平台娛樂中最具活力和令人興奮的項目，並將在元宇宙平台發展中發揮關鍵作用。

顧問機構 Asymmetric Advisors 分析師 Amir Anvarzadeh 先前表示，Sony 將在與微軟的消耗戰中面臨巨大的挑戰，隨著廣受遊戲業喜愛的《決勝時刻》系列加入微軟遊戲平台，索尼將遭遇嚴峻逆風。

晨星研究的分析師 Kazunori Ito 指出，Sony 在收購知名遊戲系列上恐難與微軟競爭，隨著遊戲平台化的轉型逐漸成形，Sony 恐難再保持常勝。

報導中指出，通常遊戲主機業者收購遊戲開發商之後，遊戲將成為平台獨佔遊戲。微軟對動視暴雪的收購，勢必將引起美國政府的反壟斷調查。

《巴倫周刊》日前指出，《決勝時刻》這類動視暴雪的遊戲在 Sony 的 PlayStation 遊戲平台上大受歡迎，是微軟 Xbox 遊戲機的主要競爭對手，倘若微軟將動視暴雪的遊戲侷限在 Xbox 遊戲平台上，恐怕非監管單位樂見。