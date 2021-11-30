美股散戶上周五勇敢進場接刀 單日流入資金寫史上第2高

美股上周五 (26 日) 因新變種病毒 Omicron 引發恐慌拋售，但散戶勇者不懼，伺機進入市場大撿便宜。

據研究公司 Vanda 表示，在上周五市場崩盤期間，散戶投資人買進接近創紀錄的股票。

Vanda 旗下的 VandaTrack 監測美國 9000 檔個股和 ETF 的散戶活動，Vanda 表示，26 日當天，散戶流入股票和 ETF 的資金達 20.4 億美元，是有記錄以來第二大的流入規模。

散戶進場單日最高資金是 21.8 億美元，創於今年 7 月 19 日，當時因為 Delta 變種造成病例數持續上升，引發市場暴跌。

Vanda 全球宏觀策略師 Viraj Patel 發布推文表示，就像 7 月份 Delta 引發的拋售，散戶又利用疫情的下跌積極進場搶購，「是美國股市多頭的積極信號」。

上周五因為 Omicron 新變種的通報，多國祭出新的旅遊禁令，特別是針對非洲南部國家。相關消息引來全球經濟復甦恐受打擊的擔憂，標普 500 指數當天重挫 2.3%，為 2020 年 2 月以來表現最糟糕的一天，道瓊指數下跌 905 點。

但隨著市場對 Omicron 恐慌緩解，美國股市在周一反彈。標普 500 指數上漲了 1.32%。