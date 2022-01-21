兌現競選承諾 紐約市長將以比特幣和以太幣領取上任後首份薪水

紐約市市長 Eric Adams 即將在周五 (21 日) 收到擔任市長的第一份薪水，他將兌現此前的競選承諾，以比特幣和以太幣的形式領取他的首份薪資，除了搶先同樣支持加密貨幣的邁阿密市長外，Adams 的行動甚至超越部分加密貨幣公司執行長。

紐約市長辦公室周四於聲明證實，Adams 的薪水將透過加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 轉換為比特幣和以太幣。

為了推廣加密貨幣，Adams 去年承諾，擔任市長的前 3 個月薪資將以比特幣領取，他還建議學校開設加密貨幣和區塊鏈技術課程，表達將紐約市打造為加密貨幣產業與金融創新中心的期望。

紐約市府技術長 Matt Fraser 透過聲明表示，Adams 的行動為大眾提供先例，說明紐約市如何藉由科技賦權，使人們在財務管理上擁有更多選擇。

Adams 押注加密貨幣的行動，甚至已經超越部分加密貨幣公司高層。

雖然 Coinbase 為公司高層提供以加密貨幣支付部分薪水的選項，但最新薪資文件顯示，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 並未接受。另一方面，挖礦公司 Marathon Digital(MARA-US) 發言人也證實，執行長 Fred Thiel 沒有接受以加密貨幣支付薪資。