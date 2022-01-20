英特爾磨刀霍霍推比特幣挖礦晶片 華爾街分析師卻不以為然

巴隆周刊周三（19 日）報導，英特爾計劃在 2 月 23 日的國際固態電路研討會 (ISSCC) 上發表一款用於比特幣專用超低電壓、超級節能的挖礦晶片「Bonanza Mine」，意圖跨足快速發展的加密貨幣市場另闢新的收入來源，然而華爾街分析師對此卻不以為然。

英特爾發言人在回覆採訪的電子郵件中表示，從實驗室的探路工作開始，英特爾多年來一直優化安全雜湊演算法 256（SHA 256）設計比特幣挖礦晶片（ASIC），未來將公布更多詳細內容。

此外，英特爾還計劃在今年推出一系列名為 Arc Alchemist 的獨立顯卡（GPU），這些晶片是專為遊戲設計，但也可用於以太坊區塊鏈與其他類型的加密貨幣。

目前輝達部分 GPU 專注於加密貨幣挖礦，導致遊戲領域方面出現短缺，輝達去年限制其部分產品的挖礦能力，但英特爾表示不會對其 GPU 設置此類限制。

英特爾的此舉表明，該公司正在為其核心市場尋找附加收入，包括個人電腦、伺服器資料中心等產品，但即使英特爾的 ASIC 與 GPU 能從加密貨幣領域的現有公司奪取市場占比，英特爾的營收也難以改變。

Wedbush 證券分析師 Matt Bryson 說，英特爾在晶片設計上落後 AMD(AMD-US)，在製程方面落後台積電 (2330-TW)，重點是要打好本業基礎，而不是從一個不可預測的市場獲得輔助收入。

Bryson 認為英特爾跨足加密貨幣領域不會對營收產生影響，給予該股「賣出」（Sell）評等，目標價訂為每股 45 美元，遠低於近期約每股 54.50 美元的水準。

Bryson 表示，英特爾進軍 GPU 可能會給輝達帶來一些壓力，倘若英特爾加強在 GPU 領域的競爭，而輝達在遊戲或客戶端相關的 GPU 銷售方面損失幾億，這對輝達的打擊要比英特爾每季增加 5 億美元的收入更大。

Bryson 也說，比特幣挖礦是一項變化無常、高周期性的業務，取決於比特幣的價格、整體網路挖礦能力，以及對 ASIC 的不穩定需求，在目前全球半導體供應吃緊的情況下，與其把資源投入加密貨幣領域發展，不如投入更可靠的成長市場。

中國最大虛幣礦機製造商比特大陸（Bitmain）稱其擁有 75% 市場占比，在需求高漲、晶片價格昂貴且交貨時間延長的情況下，理論上來說，英特爾可能會提高 ASIC 挖礦市場的競爭。

據媒體報導，英特爾的 ASIC 晶片較市面上晶片耗能減少 15%，有望吸引意圖透過削減電力成本提高獲利的挖礦公司青睞，此外，還有助減少挖礦時造成的龐大碳排量。

加密貨幣支持者認為，英特爾進入該市場是驗證該行業的另一種象徵，而英特爾股票投資人不應寄望其能透過加密貨幣領域業務提振公司股價。

英特爾 (INTC-US) 周三股價下跌 2.08%，每股報 53.62 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 3.23%，每股報 250.67 美元。

