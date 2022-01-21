數位美元研究報告終於發布 Fed：將大幅改變美國金融體系

聯準會 (Fed) 周四 (20 日) 朝發行數位美元邁出關鍵一步，在市場期待已久的數位貨幣 (CBDC) 報告中表示，央行數位貨幣 (CBDC) 將是美國貨幣上最重要的創新 ，有望大幅改變美國的金融體系。

聯準會認為，CBDC 可以從根本改變美國金融體系的結構，改變私部門和央行的角色和責任，期望美國能透過立法讓 CBDC 獲得授權。

此報告是聯準會主席鮑爾去年五月疾呼深入研究數位支付系統的結果，聯準會未對美國是否應發行數位美元做出結論，不過在報告中比較優缺點，並偏向支持美國國會透過立法讓數位貨幣獲得授權。該央行 5 月 20 日會再聽取公共意見。

優點方面， 聯準會認為發行 CBDC，可確保美元依然做為國際金融體系中的主要貨幣，還可以改善跨境支付、提升金融包容性，並緩解新技術中使用的美元。

然而該央行也示警，CBDC 推出後，傳統銀行業存款將有減少的風險，此外，個人交易可能會受到政府檢視，該報告幾乎未針對這些問題提出解決方案。

另外，新系統的基礎設施可能是駭客的新目標，報告認為，保護聯準會 CBDC 可能會「特別困難」，因為將比現有的支付服務承受更多遭駭的風險。

目前聯準會部分官員對於推動數位貨幣仍有雜音，最大支持者是理事布雷納德 (Lael Brainard)，她近期被提名為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策制定副主席。

該報告並未明定推出數位貨幣時程，而更聚焦於全天支付和結算服務 Fed Now，該服務預定將於 2023 年上線。數位貨幣支持者擔憂，聯準會遲遲不推動數位貨幣，將落後於全球競爭對手。

目前全球各地央行、尤其是中國人民銀行，都在推動自家的數位貨幣，中國今年正進一步擴大數位人民幣試點。然而，鮑爾等聯準會官員認為，不應過度關心數位貨幣推出進度，而是要顧及所有環節。

在沒有聯準會發行的數位美元的情況下，民間企業目前以穩定幣的方式推出數位貨幣，這些穩定幣會同時持有美元準備，以確保能一比一兌換成法定貨幣。