分析師：比特幣今年可能跌破3萬美元

根據美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 針對 2022 年的一份預測報告，隨著加密貨幣泡沫破裂，比特幣今年可能跌破 30,000 美元。

Invesco 策略師 Paul Jackson 表示，近期以來比特幣相關的大規模營銷，讓他想起了 1929 年股市崩盤前的活動，他認為比特幣在今年跌破 30,000 美元的說法並不過分，他相信至少有 30% 的機率會發生。

Jackson 也表示，比特幣可能被視為一種金融狂熱，意味著巨額虧損可能很快就會到來。「在典型的金融狂熱達到高峰後的 12 個月內，資產價格很可能大跌 45%。」Jackson 說道。

如果比特幣遵循這樣的模式，到今年的 10 月，比特幣價格可能將跌至 34,000 美元至 37,000 美元之間。但是 Jackson 認為，跌幅可能會更大，比特幣可能會跌破 30,000 美元。

近期以來，有愈來愈多的跡象表明，投資者對比特幣和加密貨幣的前景感到擔憂。投資銀行瑞銀上週發布的報告，特別針對加密貨幣領域是否會迎來寒冬進行了研究，意即價格大幅下跌且一年多的時間內都無法復甦。

億萬富翁投資人 Leon Cooperman 曾表示，他會非常小心比特幣，因為他認為這沒有多大意義。他表示，如果對這個世界感到緊張，黃金將是較比特幣更好的保值資產。

黃金礦產公司 Evolution Mining 執行主席 Jake Klein 也表示，比特幣的劇烈波動最終將促使比特幣的投資者回歸到黃金。他表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。