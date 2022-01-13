加密貨幣市場低迷 投資人對比特幣期貨ETF興趣大減

有鑑於近期加幣貨幣市場行情較為低迷，投資人對於比特幣期貨 ETF 的興趣下跌。有數據顯示，去年 10 月才在美國上市的首檔比特幣期貨 ProShares 比特幣策略 ETF (BITO-US) 目前所持有的比特幣合約數創下去年 11 月以來新低。

數據顯示，截至 1 月 11 日，BITO 總共持有 4,904 份芝加哥商品交易所 (CME) 期貨合約，創下 2021 年 11 月以來的新低。BITO 管理的資產也已從去年 11 月的 14 億美元的高點，落至目前的 11.6 億美元。

區塊鏈數據公司 Arcane Researc 認為，投資者對於 BITO 的興趣大減，主因比特幣近期表現不佳，價格已經從 11 月的 69,000 美元，跌至目前的 43,700 美元左右。此外，BITO 的營運成本較高。自上市至今，BITO 已經累計下跌超過 30%，現報 27.62 美元，淪落為 10 檔表現最差 ETF 之一。

數位貨幣資金大規模撤退與 Fed 準備收回超寬鬆貨幣政策有關，受到 Fed 擬加速升息、縮表影響，比特幣價格大幅下滑。

該檔 ETF 首次亮相時，交易金額將近 10 億美元。該基金也在短短兩天內吸引 10 億美元的資金，創下歷史紀錄，凸顯市場對比特幣被壓抑的強勁需求。

由於多種監管問題，美國尚未出現直接持有比特幣的 ETF。ProShares 比特幣策略 ETF 主要綁定比特幣期貨合約，且是依據共同基金法規所建立，美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，該規定為投資者提供重要的保護。

彭博分析師 Athanasios Psarofagis 表示，目前的表現並不一定會影響未來的產業成長，過去也曾出現一些 ETF 推出後過程顛簸，但最終仍然能自市場籌集資金。