眼見通膨高漲 拜登：Fed宜調整刺激政策

考量到物價持續飆漲和美國經濟復甦強勁，上任滿一年的總統拜登周三 (19 日) 表示，Fed 重新調整為美國經濟提供的貨幣刺激將是合適的，顯然支持 Fed 即將從寬鬆政策退場的方向。

拜登在就任一周年記者會中說：「考量到經濟強度和最近的物價漲勢... 如同 Fed 主席鮑爾所說的，重新調整貨幣支持現在顯得有其必要。」

他說：「確保高漲物價不至於變得更持久的重要工作落在 Fed 肩上，該機構有雙重職責：充分就業和物價穩定。」

這番話顯示，拜登支持 Fed 即將結束量化寬鬆 (QE) 的政策方向，也支持 Fed 獨立性。Fed 官員已透露今年將升息數次，可能從 3 月開始，而且不久後可能就會開始縮減已達 8 兆美元的資產負債表。

CBS 新聞最新民調顯示，美國有三分之二民眾認為拜登在抑制通膨方面做得不夠。美國 11 月消費者信心降到將近 10 年低點。

美國消費者物價通膨在 12 月攀升到 7%，是將近 40 年高點，對此拜登表示，白宮和國會要抑制通膨，能做的是解決供應鏈瓶頸、鼓勵企業間的競爭，以及通過「重建美好未來」(Build Back Better, BBB) 支出法案，藉此減輕美國家庭在兒童照護等方面的開銷。

拜登政府仍主張，物價漲勢將在今年稍晚減緩，大多數上漲壓力來自經濟重啟和供應鏈瓶頸。以企業為例，白宮將提高肉品加工業的競爭，藉此抑制肉品價格漲勢。