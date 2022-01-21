傳谷歌正在研發AR頭戴式裝置 最快有望2024上市

繼臉書母公司 Meta(FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 等大廠皆傳出將推出 AR/VR 頭戴式裝置後，如今谷歌 (GOOGL-US) 也傳出將推出新的 AR 頭戴式裝置，預期最快有望在 2024 年上市。

知情人士表示，谷歌正在進行一項名為「Project Iris」的計劃，針對新 AR 頭戴式裝置進行研發，預計最早在 2024 年上市。消息指出，該裝置將由谷歌的處理器所驅動，如同谷歌旗下智慧機 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的開發方式，同時也將採 Android 作業系統。

消息也指出，與 Meta 和蘋果即將推出的頭戴式裝置一樣，谷歌正在研發中的產品也將會配備向外鏡頭，以結合電腦繪圖與現實畫面，創造出更身歷其境的混合實境體驗。

谷歌部分 Pixel 硬體開發團隊工程師將會參與該項目，但目前不清楚谷歌新的 AR 頭戴式裝置是否將納入 Pixel 品牌陣容。

曾在 Oculus 擔任作業系統總經理的 Mark Lucovsky 在去年 12 月加入谷歌，當時的聘僱消息證實了谷歌在招募 AR 作業系統相關人才。報導指出，有多種跡象表明，谷歌對新 AR 產品相當認真。谷歌母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 去年 10 月曾表示，谷歌正在認真考慮推出 AR 產品，預計未來可以成為谷歌主要投資領域。

蘋果似乎也正在為傳聞已久的 AR 產品推出做準備。此前媒體記者 Mark Gurman 揭露，蘋果已經在近期挖角了 Meta 的高層，準備在今年發表公司首款 AR 裝置。

Gurman 表示，蘋果將在 2022 年推出傳聞已久的 AR 頭戴式裝置，而遊戲應該會是這項產品的一大重點。他認為蘋果的 AR 頭戴式裝置將採用多個處理器、冷卻系統、高解析度顯示器，並內建自家的應用程式商店 App Store。