升息+美企財報不樂觀 成長股修正後反彈失敗 市場信心大受打擊

聯準會 (Fed) 升息訊號壟罩科技股，公司財報更加劇利空情緒，那斯達克 100 指數進入修正區間後周四 (20 日) 一度跌深反彈 2%，但尾盤時段風雲變色，漲幅快速蒸發，科技股持續深陷下檔泥沼，創 17 個月以來最慘跌勢。

如此劇烈跌幅非常罕見，2021 年曾發生過一次，2019 年出現兩次，2018 年四次，只有 2020 年高達 9 次，當時市場正受到新冠肺炎的利空襲擊。對於投資人而言，令人擔憂的是，有別於前兩年，聯準會如今對抗通膨心意已決，寬鬆貨幣生變，劇烈波動恐怕只會越來越頻繁。

Cornerstone Macro 選擇權交易主管 Danny Kirsch 表示，過去投資人是「害怕錯過」(FOMO) 漲勢，如今是擔心持股過高，並正利用任何反彈來退出股市，不再追逐進一步創高的可能性。

尾盤驟跌的負面情緒正在蔓延，Netflix (NFLX-US) 周四盤後公布低於市場預期的財報表現後暴跌 20%，拖累 3 月到期的那斯達克 100 指數期貨下跌 1.4%，日股、台股與南韓股市跌幅都超過 1%。

財報季打頭陣的企業目前仍沒能緩解經濟成長放緩的隱憂，反而大型銀行有關工資壓力的言論，加劇人們的擔憂，認為美國企業可能無法捍衛目前創紀錄的高獲利。

FBB Capital Partners 研究總監 Mike Bailey 表示，在那斯達克進入修正區間後，市場過度樂觀認為已準備好反彈，尾盤驟跌彷彿讓市場重回 2008 年底糟糕的時期，當時市場收盤時每天都在下跌。

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 認為，隨著聯準會下周將召開 1 月利率會議，Peloton 停產的消息徒增市場對高估值、高成長股的隱憂，周四軟體股指數尾盤 4.7% 漲幅直接蒸發。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，近期的波動使得市場信心變得更加脆弱，修正區間反彈失敗更是雪上加霜。

Forrest 認為，市場擔心聯準會利率會議可能釋出利空消息，使市場流動性進一步減少。市場指標顯示，市場預期聯準會將在 3 月利率會議升息，且今年將逐季升息。

去年股市回落都會湧入一批抄底買盤，幫助那斯達克綜合指數有突出表現，SoFi 投資策略主管 Liz Young 表示，2022 年迄今已證明事態已大不相同。