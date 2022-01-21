大客戶派樂騰健身產品停產 力山營運受衝擊

新創健身器材公司派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 受疫情降溫影響，將暫時停止生產飛輪車與跑步機，並認為市場需求已顯著下降，派樂騰為健身器材代工大廠力山 (1515-TW) 大客戶，受客戶產品停產，加上今年第三季才有新廠將完工投產，今年營運恐大受衝擊。

據外媒取得派樂騰 1 月 10 日內部報告顯示，派樂騰去年 12 月已暫停生產新款高階飛輪車 Peloton Bike+，並計劃 2 月至 3 月停產飛輪車 Peloton Bike，跑步機 Peloton Tread 則將從 2 月起停產 6 周。

派樂騰報告中也說，由於消費者對價格更敏感，加上競爭對手來勢洶洶，健身設備市場需求「顯著下降」。

力山為派樂騰主要供應商，從 2015 年開始與其合作，隨著客戶營運規模擴大，帶動力山健身器材營收連年攀升，去年健身器材營收占比更達到 8 成。

為因應客戶需求，力山也啟動新廠建置，將興建 2 座新廠，預計今年第三季完工加入生產。不過，隨著客戶需求轉弱，派樂騰去年下半年起營運開始面臨壓力，為刺激買氣而降價銷售，但銷售情況仍不如預期。

力山今年初便傳出無預警在過年前大裁員，當時公司表示，主要是針對產業淡旺季調整人力需求，其中大多數為派遣工、裁員人數約 300-400 人。