〈美股熱門股〉派樂騰遭爆料健身產品停產 股價暴跌24%

CNBC 周四（20 日）援引健身器材商派樂騰（Peloton）公司內部文件報導，由於消費者需求減弱，派樂騰希望控制成本，將暫時停止生產飛輪車與跑步機，股價應聲暴跌 24%。

據報導，派樂騰計劃自 2 月開始到 3 月為止，暫停飛輪車生產兩個月，且該公司最早在去年 12 月時已經停止生產價格較高的飛輪車 Bike+，預估將停產至今年 6 月。

Tread 跑步機則將自下個月開始停產 6 周。此外，根據文件顯示，派樂騰預估在 2022 會計年度內不會再生產較高價的 Tread + 跑步機，該型號跑步機去年曾因為安全問題而召修後停產。

派樂騰在該份日期為 1 月 10 日的機密報告中表示，由於消費者對價格越發敏感與競爭加劇，其健身設備在全球需求面臨「顯著下降」。

派樂騰 (PTON-US) 周四停產消息傳出後，股價暴跌 23.93% 至每股 24.22 美元，創下 52 周新低，跌破其在 2019 年 9 月首次公開發行的價格每股 29 美元，市值僅剩 79.14 億美元，去年 1 月市值曾達到 500 億美元。

該份機密報告還提到，派樂騰最初在去年 10 月 31 日錯估第三季與第四季的需求，後來在 12 月 14 日重新評估並大幅調需求預估，導致目前飛輪車與跑步機庫存水位高漲，需重新調整。

此外，報告中提到，派樂騰預計推出的肌力訓練新產品「Peloton Guide」因電子郵件捕捉率（ECR）低，認為接下來將面臨「需求更具挑戰性的後疫情時代」。ECR 指在派樂騰網站上輸入電子郵件接收產品訊息的人數。

因此，派樂騰原本預計在去年 10 月發布的 Peloton Guide，最晚可能要延到今年 4 月才上市，而且最初計劃 Peloton Guide 與心率臂環將綑綁銷售，售價為 595 美元，但後來價格調降 100 美元。

數據公司 M Science 報告顯示，派樂騰在市面上價格最低為 1,400 美元的網路健身產品中占比略低於 2019 年與 2020 年觀察到的水準，意味著該公司整體市占率可能正在下降，儘管業績在黑色星期五與網路星期一有所提振。

不過，M Science 認為，派樂騰在價格超過 1,400 美元以上健身產品的市占率略高於 65%，處在同業競爭對手的領先地位。M Science 追蹤的健身品牌包括 Echelon、Hydrow、 Lululemon(LULU-US) 旗下 Mirror、NordicTrack、Tonal。

M Science 表示，目前沒有任何證據表明，最近疫情發展會催生新一波家庭健身需求。截稿前，派樂騰對停產消息並未回應。