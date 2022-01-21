美股重點新聞摘要2022年01月21日

美股重點新聞摘要2022年01月21日。(圖:AFP)
美股重點新聞摘要2022年01月21日。(圖:AFP)
今日操盤前瞻

日本央行利率決策、12 月 CPI

債市拋售潮漸緩 PIMCO：升息已反映完畢 債券浮現買點

聯準會 (Fed) 的鷹派訊號帶動美國長債殖利率近期強升，在債市引發拋售潮過後，全球最大債券基金品浩 ( PIMCO) 周四 (20 日) 表示，市場已逐漸反映升息預期，債市開始浮現買點。閱讀全文...

美上周初領失業金人數升至 28.6 萬 創 10 月以來最高

美國勞工部周四 (20 日) 公布，上周初領失業救濟金人數連續 3 周上揚，至 28.6 萬，高於市場預期，且為 10 月以來最高，顯示 Omicron 激增似乎對就業市場帶來衝擊。閱讀全文...

AMD 遭降評及下修目標價 投行提 3 大理由說明

投行 Piper Sandler 周四 (20 日) 調降 AMD(AMD-US) 評級與目標價，並提出 3 項理由，說明為何目前下行風險大於上行風險。閱讀全文...

看衰鋼市前景！業者警告北美市場供過於求 鋼鐵類股挫跌

加拿大鋼鐵業者 Stelco 控股公司主管表示，北美鋼鐵市場未來幾個月將很難熬，原因是庫存上升、需求下滑已導致供過於求，市場就像「下墜的刀子」，目前還看不到盡頭在哪，美國鋼鐵 (US Steel)、紐科 (Nucor) 等鋼鐵股周四 (20 日) 挫跌。閱讀全文...

彭博：馬斯克旗下大腦晶片新創公司 Neuralink 邁步人體試驗階段

彭博周四（20 日）報導，馬斯克旗下大腦晶片新創公司 Neuralink 目前正在朝聘一名臨床試驗主管，意味著該公司距離把晶片植入人類大腦的目標不遠了。閱讀全文...

傳奇投資人葛拉漢：美股形成超級泡沫 正走向毀滅性崩盤

有價值型投資大師之稱的資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 週四 (20 日) 發布分析報告稱，美股已形成超級泡沫，並正走向毀滅性的崩盤。閱讀全文...

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