派樂騰內部人士去年股價大跌前賣出近5億美元股票

根據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,新創健身器材公司派樂騰(Peloton)高層與內部人士,在去年股票大跌前共賣出價值近 5 億美元的股票。

Smart Insider 援引 SEC 文件表示,該公司高層與內部人士在 2021 年出售價值 4.96 億美元的股票,幾乎所有售股都是 10b5-1 計畫的一部份,也就是預定的銷售計畫,不過目前不清楚這些交易中有多少與選擇權履約或選擇權相關的稅收銷售有關。

申報文件顯示,派樂騰股價在 2020 年秋季開始飆升至每股 80 美元以上,在 2021 年更突破每股 100 美元價格。

根據 Smart Insider 數據,派樂騰執行長兼聯合創始人 John Foley 從 2020 年 11 月開始出售價值 1.19 億美元的股票,大部分的價格都是每股 110 美元或更高。

雖然派樂騰計畫在 2022 年 10 月前最多出售 240 萬股,但在 Foley 出售 100 萬股後,於去年 8 月 30 日通知董事會終止出售計畫,且至今並未給出原因,同年 11 月該公司大幅下調銷售預期,股價隨後開始一路暴跌。

Foley 出售的股票約占其公司總股份的 16%(不包含選擇權),根據 Smart Insider 數據,包含選擇權在內,該筆交易相當於其所持股的 5% 左右。

SEC 文件顯示,派樂騰許多高層也出售部分持股,總裁 William Lynch 去年出售逾 1.05 億美元股票,其中去年 2 月以每股 144.95 美元的均價出售 7,200 萬美元的股票。

聯合創始人兼法律與文化長 Hisao Kushi 出售超過 9,000 萬美元的股票,大多數價格都在每股 110 美元以上,其他售股高層還有產品長 Tom Cortese 出售價值逾 6,000 萬美元股票、營運長 Mariana Garavaglia 賣出逾 2,500 萬美元股票。

此外董事會也跟著賣股套現,其中一名成員 Karen Boone 去年 2 月以每股 140 每元以上價格出售逾 2,500 萬美元的股票。

不過股價上漲期間賣出公司股票並非只有派樂騰的內部人士,其他公司高層如貝佐斯與馬斯克等也曾大規模出售股票,根據 Smart Insider 數據,去年公司內部人士售股總銷售額達到 1,700 億美元,高於 2020 年的 940 億美元。

美國賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)副教授 Daniel Taylor 表示,數十年來對內線交易的研究表明,大眾普遍接受的事實是,企業內部人士會在股價探底時買進,逢高時賣出。

截稿前,派樂騰 (PTON-US) 盤中股價勁揚 4.17%,每股報 31.46 美元,一掃盤前頹勢。