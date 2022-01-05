居家健身需求疲軟 派樂騰股價跌至新低

據報導，健身器材新創公司派樂騰 (PTON-US) 近期股價持續向下，該公司股價在週二 (4 日) 跌至 2020 年 5 月以來的新低收盤價位。

數據顯示，Peloton 週二 (4 日) 收跌 3.9%，落至 33.82 美元，較 2021 年 1 月 13 日的收盤高點 167.42 美元下跌近 80%，創下 52 週以來新低。

報導中指出，儘管 Omicron 變種病毒肆虐，促使紐約市等美國大都市地區重啟防疫封鎖措施，但是派樂騰等疫情受益股似乎並未因此出現反彈。

Google 搜尋趨勢資料顯示，截至今年 1 月 1 日，派樂騰全球搜索次數地 13 週移動平均值較去年同期下跌 30%。派樂騰在 2020 年夏季成為最熱門的搜尋關鍵字，主要受惠於疫情期間消費者購買居家健身器材，也促使該公司股價上漲。

在如今需求減弱的情形下，許多分析師下調了對派樂騰的股價預期。上週，JMP 證券分析師 Andrew Boon 將派樂騰的評級從「跑贏大盤」下調至「與大盤持平」，主因就是 Peloton 飛輪車和跑步機的需求減低。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Kaumil Gajrawala 先前也將派樂騰股價評等從「跑贏大盤」評等下調至「中性」，目標價訂為每股 50 美元，較先前的每股 112 美元大砍一半以上。

他表示：「隨民眾再次出外活動，派樂騰的健身設備更難推銷，該公司 2022 會計年度的營收可能出現零成長或僅低度成長。」

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siege 則給予派樂騰股票「低於大盤表現」的評價，目標價訂為每股 45 美元。