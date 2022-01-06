〈美股熱門股〉派樂騰購物季銷售恐比預期差 分析師下調財測、砍目標價

新創健身器材公司派樂騰（Peloton）去年底購物季表現可能比預期還要差，小摩分析師卻大砍目標價、下調財測，影響派樂騰周三（5 日）股價跌近 5%。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 表示，由於派樂騰網站訪問次數下降，再加上推出高於正常水準的促銷活動，因此大幅下調對其營收預估與股價評等。

Anmuth 將派樂騰 2022 會計年度第二季（截至去年 12 月）營收預估上限從先前的 12 億美元下調至 11 億美元，訂閱用戶也從先前的 283 萬人降至 279 萬人，其中營收預測位於派樂騰公司內部預測低標，而訂閱用戶數則低於預測。

根據派樂騰的內部預估，第二季營收將介於 11 億至 12 億美元之間，訂閱用戶數介在 280 萬至 285 萬人之間。

至於 2022 全年度營收表現，Anmuth 預估為 42 億美元，較先前預測大砍 4 億美元，訂閱用戶成長則從先前預估的 47% 降至 42%。

派樂騰在去年 11 月初曾下調 2022 年全年財測，從 54 億美元下調成介於 44 億至 48 億美元區間，訂閱用戶預期從 335 萬人下調成介於 335 萬至 345 萬人之間。

派樂騰 (PTON-US) 周三（5 日）下跌 4.7%，每股報 32.23 美元，去年股價累積下跌 76%。

Anmuth 表示，派樂騰近期恐受到需求疲軟與下半年的不確定性影響，並援引 Similarweb 數據指出，截至去年 12 月的一整季，該公司網站訪問次數較去年同期下降 5%。

Anmuth 說，目前派樂騰的成長不如疫情剛開始時這麼容易，面臨更多競爭對手，不得不花更多錢爭取客戶，例如不惜成本祭出大幅度的跑步機優惠，海外擴張計畫也需付出短期成本。

Anmuth 將派樂騰目標價從每股 70 美元下調至每股 50 美元，儘管仍較周二收盤價每股 33.82 美元高出 48%。

截稿前，派樂騰對分析師的看法拒絕置評，該公司將於今年 2 月 2 日公布第二季財報。

除小摩分析師外，其他分析師對派樂騰已失去信心。

FactSet 的資料顯示，該股的平均目標價為每股 72.42 美元。BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siege 給出華爾街最低目標價每股 45 美元。

Raymond James 分析師 Aaron Kessler 預料派樂騰去年 12 月的業績將令人失望，該公司恐怕會再次下調全年營收預期，看空的目標價為每股 27 美元，看漲的目標價則是每股 51 美元，公允價格約在每股 38 美元。

Baird 分析師 Jonathan Komp 將該股目標股價從每股 90 美元下調至每股 70 美元，並將其踢出「優選股」名單。