〈美股熱門股〉派樂騰本季銷售恐持續疲軟 股價跌逾4%創20個月新低

新創健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 在年底購物旺季需求淡薄，券商 Raymond James 預估本季銷售將持續疲軟，消息影響派樂騰周二（28 日）股價挫跌 4.30% 至每股 35.13 美元，創下自 2020 年 5 月 4 日以來新低。

派樂騰在疫情期間的業績大好，但隨疫情降溫、健身房重新開張，派樂騰的線上健身課程訂閱用戶明顯下降，加上上季財報令人失望，引發近期的股票拋售潮。即使大眾對新冠變種病毒 Omicron 感到擔憂，也不足以讓股價重回 2020 年末水準。

一些負面消息也導致派樂騰股價持續低迷，包括人事凍結、美劇內容的負面行銷。派樂騰股價今年迄今已下跌 77%。

Raymond James 分析師 Aaron Kessler 透過 Google 搜尋數據，研究今年年底購物季期間市場對派樂騰產品的需求，結果數據表現不佳，搜尋趨勢顯示銷售持續疲軟，她並表示，派樂騰對包含 12 月一季的健身用戶增加 30.8 萬至 35.8 萬人的預測，過於樂觀。

研究顯示，截至 12 月當季美國的搜索量比去年同期減少 30%、也較先前 9 月當季減少 31%，英國的搜索量比去年同期下降 40%、德國則是減少 58%，不過在澳洲搜尋量比去年同期成長 213%。

Kessler 給予派樂騰股票「符合市場表現」（Market Perform）評等，但並未給出一個明確的目標價，預估公允價值為每股 38 美元，倘若派樂騰收入成長回升優於預期，則目標價可能上看每股 51 美元。在他的看空預測中，若營收持續疲軟，股價恐怕跌至每股 27 美元。

Kessler 在報告中寫道：「我們仍認為在疫情期間，大量需求已提前，因此在年底購物旺季沒有達到預期的銷售成長。」