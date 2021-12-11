躺著也中槍！慾望城市角色被賜死 派樂騰形象受創盤中股價跌逾5%

派樂騰 (PTON-US) 在美國新影集《慾望城市：華麗下半場》置入品牌，但受劇中的一名角色被賜死劇情重創公司形象，隨後又遭分析師降評大砍目標價，周五（10 日）股價重挫逾 5%。

HBO Max 復活經典影集《慾望城市》，日前開播新續集《慾望城市：華麗下半場》，其中一名女主角的老公「大人物」（Mr. Big）在使用完派樂騰飛輪車後猝死的劇情，引發外界先前對該公司跑步機傷人事件聯想，再度重挫公司形象，進而影響股價下跌。

對此，派樂騰特地向各媒體發布一份健康專家的聲明，內容寫道，該影集角色死亡與健身器材並無關聯，依劇情來看是由於該角色的不當飲食生活習慣造成心臟病猝死。

派樂騰股價挫跌除影集因素影響外，另一原因是遭到多家分析師降評並大砍目標價，加劇投資人對該公司產品需求日益減弱的擔憂。

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師 Kaumil Gajrawala 將派樂騰股價評等從「優於大盤」（Outperform）評等下調至中性（Neutral），目標價訂為每股 50 美元，較先前的每股 112 美元大砍一半以上。

Gajrawala 在報告中雖未提到影集劇情對派樂騰的影響，但卻指出該公司更根本的問題，他說：「隨民眾再次出外活動，派樂騰的健身設備更難推銷，增加該公司 2022 會計年度營收成長從零到低的可能性。」

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 認為，雖然影集中的劇情的確會有損派樂騰品牌形象，但不至於影響銷售，同時也指出在影集置入品牌行銷是件好事，在劇情影響下很難扭轉大眾對該品牌的看法。

Siegel 給予派樂騰股票「低於大盤表現」（Underperform），目標價訂為每股 45 美元，比周五早盤股價高約 13%。

派樂騰近期負面消息不斷，先前因上季財報令市場失望引發連日重挫，接著又傳出為節省人事支出、調整公司體質「人事凍結」，如今又受影集重挫品牌形象與遭分析師降評。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 周五股價下跌 5.85%，每股暫報 38.32 美元。