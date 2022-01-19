〈美股盤後〉股債雙殺！半導體類股血崩 動視暴雪猛漲逾25%

華爾街週二 (18 日) 擔憂聯準會 (Fed) 可能在 3 月一口氣升息 2 碼，美債殖利率飆漲，科技股賣壓湧現，晶片股血崩，高盛領跌金融股，能源股獨紅，微軟收購動視暴雪，創遊戲業史上最大收購案，電子遊戲股水漲船高。

終場四大指數盡墨，道瓊挫跌逾 500 點，創去年 11 月以來最大單日跌幅，那指收黑逾 2.5%，跌破 200 日均線，費半慘跌 4.44%，台積電 ADR 大跌近 5%。

政經消息方面，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 和潘興廣場的創始人阿克曼 (Bill Ackman) 等人警告稱，美國聯準會可能採取比市場預期更激進的升息手段。

利率交換市場顯示，交易商預期今年底前聯準會將升息 4 碼，並猜測 3 月升息幅度可能來到 2 碼 (50 個基點)，促使週二債市慘跌，2 年期美債殖利率自 2020 年 2 月以來首次突破 1%，10 年期美債突破 1.87%，升至 2 年來最高。

地緣政治消息方面， 親伊朗葉門叛軍近日利用無人機空襲阿拉伯聯合大公國，導致 3 輛油罐車爆炸，並造成三人死亡，同時，首都阿布達比機場附近出現祝融之災，阿聯揚言報復，紐約原油期貨週二價格創 2014 年 10 月以來最高，推動能源股週二走強。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.32 億例，死亡數突破 555 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 97.7 億劑疫苗。

週二 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 543.34 點，或 1.51%，收 35,368.47 點。

那斯達克指數下跌 386.86 點，或 2.6%，收 14,506.9 點。

標普 500 指數下跌 85.74 點，或 1.84%，收 4,577.11 點。

費城半導體指數下跌 173.4 點，或 4.44%，收 3,727.2 點。

標普 11 大板塊僅能源板塊倖免，資訊科技、金融與通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.43%。

道瓊成分股多收黑。高盛 (GS-US) 大跌 6.97%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.19%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.66%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.24%；Visa (V-US) 漲 0.48%。

費半成分股全數下殺。應用材料 (AMAT-US) 暴跌 8.77%；AMD (AMD-US) 下跌 3.62%；NVIDIA (NVDA -US) 下跌 3.86%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.69%；美光 (MU-US) 下跌 4.61%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.21%；。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.09%。

企業新聞

財報季接力續跑，高盛 (GS-US) 暴跌 6.98% 至每股 354.40 美元。週二公布最新財報，營收報 126 億美元，優於預期，不過股票銷售和交易收入為 21.2 億美元，低於預期的 24.7 億美元，每股純益達 10.81 美元，年降 13%，亦低於預期。

動視暴雪 (ATVI-US) 暴漲逾 25%，報每股 82.31 美元。微軟週二宣布以每股 95.00 美元價格收購動視暴雪，全現金交易達 687 億美元，創微軟目前史上最大收購規模，亦寫下遊戲業史上最大收購規模。

微軟週二宣布收購動視暴雪，創遊戲業最大收購規模。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89% 至每股 169.80 美元。瑞典電信業者愛立信 (Ericsson) 向美國德州法院提起兩項侵權訴訟，控告蘋果侵害其 12 項 5G 專利，且計劃阻止美國進口蘋果 iPhone 和 Watch 相關產品。

美國兩大電信商 AT&T (T-US) 與 Verizon (VZ-US) 逆轉早盤跌勢，分別收漲 0.40% 和 0.28%。兩大電信商週二同意延後推出一些新的 5G 服務，以化解飛安疑慮。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.26% 至每股 128.60 美元。拜登政府據傳正審查中國電商巨頭阿里巴巴的雲端業務，確定是否對美國國家安全構成風險。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99% 至每股 3,178.35 美元。亞馬遜和 Visa 和解，撤回禁止使用在英國發行 Visa 信用卡的決定

Airbnb (ABNB-US) 下跌 5.67% 至每股 154.69 美元。Gordon Haskett 分析師 Robert Mollins 調降 Airbnb 股票評級至「持有」，將目標價從每股 216 美元下調至每股 172 美元，Mollins 研判，Omicron 不利於第一季營收，而且提高房東接受 (預訂) 和忠誠度計畫不太可能實現，加上通膨環境與成長股承壓等利空因素將壓縮其股價上行空間。

經濟數據

美國 1 月紐約 Fed 製造業指數報 - 0.7，預期 25，前值 31.9

美國 1 月 NAHB 房產市場指數報 83，預期 84，前值 84

華爾街分析

Intrepid Private Wealth 投資組合經理 Sam Solem 表示：「我們正在看到市場完全不同的一年，投資人皆努力消化聯準會今年升息三到四次的可能性。」

投資公司 Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 表示，投資人正調整其投資組合，部分原因是擔心聯準會貨幣政策更激進，無論這是否證明具經濟意義，但這將對投資人帶來心理恐懼。」

近期中東動盪不安，原油價格攀升，由於阿拉伯聯合大公國為石油輸出國組織 (OPEC) 的第三大生產國，ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 預測，能源價格將保持在高位，這將有利於今年的能源股。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)