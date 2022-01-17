中國2021全年粗鋼生產年減3% 6年來首度減少

週一 (17 日) 中國國家統計局公布 2021 全年的粗鋼生產量達 10.3 億公噸，較 2020 年所創下的 10.65 億公噸歷史紀錄少了 3%，也是睽違 6 年的首度減少。背後主因和中國當局力圖減少鋼鐵業的溫室氣體排放有關。

中國政府自 2021 年初過後，為了降低大氣汙染並減少溫室氣體排放，就呼籲該國鋼鐵業界將全年粗鋼產量降到前一年的水準之下；也設下全國性目標，碳排放要在 2030 年前觸頂。

2021 上半年的建設和製造業需求暢旺，中國鋼鐵業的獲利擴張，粗鋼生產較前年同期增加近 12%。

然而，中國當局在 2021 年 7 月過後，就針對環境問題進行嚴格管控，而接下來的粗鋼生產，不論是前月比或去年同期比都開始出現減少。此外，因電力短缺所導致的原物料價格高漲，以及恆大集團的債務違約風暴等，也都成為鋼鐵需求下滑的主因。

2021 下半年的中國粗鋼生產年減 16% 至 4.7086 億公噸。

若以單月份的表現來看，中國 2021 年 12 月的粗鋼生產年減 6.8% 至 8619 萬公噸，超越前月份的 6931 萬公噸產量。

關於未來展望，分析師認為農曆春節和北京冬奧將持續成為中國鋼鐵生產的包袱。預料春節連假過後，相關消費將緩慢回溫。