Omicron肆虐 澳洲死亡案例創高、住院人數激增

澳洲 18 日 (週二) 通報的 COVID-19 死亡案例創下歷史新高，主要原因和 Omicron 變種病毒株的擴散有關，另外該國住院率也達到前所未見的水準。

據《路透》報導，在 18 日中午之前，澳洲人口較多的新南威爾斯州 (NSW)、維多利亞州及昆士蘭州，共通報有 74 件 COVID-19 死亡案例；這個數字超越該國在上週四 (13 日) 所創下的全國 57 人最高死亡紀錄。

澳洲 18 日通報的 COVID-19 死亡案例當中，在新南威爾斯州有 36 例，更新該州的歷史紀錄。新州州長羅特 (Dominic Perrottet) 在記者會上表示「今天，對我們州來說是非常艱難的一天。」另外他也提到，醫院目前還有辦法應付住院患者的增加。羅特一直以來都以疫苗覆蓋率高為由，不願導入嚴格的防疫管控。

維多利亞州的當局在 18 日時，以住院患者人數驟增為由，授權院方可停止無急迫性的醫療服務。

澳洲當局表示，在該國的住院患者當中，有相當程度都是尚未接受疫苗接種的年輕族群。

於截稿之前，18 日在新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州及塔斯馬尼亞州，共通報有 6.7 萬個新增確診案例，低於 13 日所創下的全國 15 萬人新增確診紀錄。其他州在接下來也都將陸續通報。