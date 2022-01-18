因應貨幣緊縮環境 核心投組可納入特別股

先前因應美國聯準會 (Fed) 減債，雖然部分資金有所調整，並在短線上對特別股 * 形成壓力，不過亦使特別股的投資價值浮現，並於近月陸續吸引資金回流，2021 年 12 月份特別股反彈回升。柏瑞投信表示，經過前波修正，特別股價位已回到合理區間下方、加上基本面無虞，陸續吸引資金回流，支撐特別股重回上升趨勢。

柏瑞投信 2021 年 12 月「洞悉特別股」報告指出，Fed 轉趨鷹派，美債殖利率近期走揚，不過在市場持續追逐優質收益、金融業基本面持續改善，12 月份仍吸引資金流入特別股，抵銷美債殖利率曲線上升的負面影響，帶動特別股與公債之信用利差收斂至 295 個基點，仍與近年低位有段距離，特別股殖利率亦小幅下滑至 4.18%。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，聯準會官員近期談話顯示 Fed 可能加速緊縮貨幣政策，包括將於 3 月份結束量化寬鬆並隨即啟動升息循環，另隨後於升息過程中縮減資產負債表，較積極的緊縮政策將引導殖利率曲線轉向平坦化，且美國經濟成長動能亦將隨利率走高而減緩，需留意今年上半年的利率波動風險。

雖然市場對於寬鬆政策加速退場的預期升溫，引起投資人擔憂，不過回顧前次 Fed 於 2014 年正式啟動 QE 退場、至 2018 年末最後一次升息期間，即便歷經 Fed 同時升息及縮表的情境，特別股的表現相當亮眼，建議穩健型與有息收需求的投資人不妨趁近期波動，分批卡位長期的收益機會。

另方面，根據 Bloomberg 統計，2021 年 12 月份共計有 3 檔特別股信評被調升、僅 3 檔被調降，總計 2021 年全年總升 / 降評件數分別為 103 及 59 件，被升評件數顯著高於被降評的件數。然而由於部分公司特別股被移出指數，2021 年 12 月份整體特別股市場的淨供給略為減少，指數總成分檔數減少 3 檔到 206 檔。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，受變種病毒、供應鏈瓶頸及物價高漲影響，美國經濟成長力道略微放緩，所幸目前看來 Omicron 疫情的重症及致死率並不高，化解部分對經濟衝擊的擔憂。此外，從基本面來看，美國 2021 年 12 月的 ISM 製造業 PMI 下降至 58.7，此外供應商交貨指數和價格指數均回落至 1 年低位，顯示供應鏈瓶頸及通膨壓力亦正逐步緩解。

在投組配置上，美債殖利率上升風險仍在，目前預期今年 10 年期美債殖利率約 1.75% 到 2.00%，此波上升循環目標為 2%，惟短期可能超漲。如果當 10 年期美債殖利率來到 1.75%-2.00% 區間時，則考慮逐步增加高存續期間證券，因應利率風險。

此外，近期投組以利率風險較低的標的為主，短中期皆提升投組平均信評等級，中長期部分配置無違約風險 (金牛產業 / 現金流穩定) 的非投資等級特別股，以提高整體投組的股息率。不過，上述配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

表一、2021 年 12 月「洞悉特別股」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2022/1。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。 * 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。 ** 特別股指數殖利率於 2022/1 為 4.4%。

《註》柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），開啟國內特別股投資風潮，該基金在境內特別股基金市場具領先地位，規模達 394.6 億元 ***。本基金榮獲 2018 年《財資》雜誌「Editors’ Triple Star」以及 2019 年《金彝獎》「團體獎 - 傑出金融創新獎」**** 肯定。

2021 年柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 參加第六屆 BENCHMARK《指標》台灣基金獎的「最佳基金公司獎」評選，在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力 *****。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/12/31。本文件所載基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

**** 資料來源：財資雜誌，2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》，團體獎 - 傑出金融創新獎，2019/9。

***** 資料來源：指標雜誌，2022/1。

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