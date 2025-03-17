美中關稅戰打響！美國逾30船黃豆正運往中國
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-17 08:00
航運數據顯示，30 多艘貨船美國黃豆正運往中國，其中近一半預計將在中國對美國農產品的關稅寬限期過後抵達。
據《彭博》上周五（14 日）報導，知情人士透露，雖然這些貨物的最終目的地可能會發生變化，但大多數是中國中儲糧集團採購，可能會得到關稅豁免。
中國對美國黃豆、小麥等農產品加徵的關稅於 3 月 10 日生效，但此前已啟運，並於 3 月 10 日至 4 月 12 日進口的農產品，中方不予加徵。
分析公司 Kpler 的數據顯示，這些在途貨物約 200 萬噸。美國農業部在其最新評估報告中稱，截至 3 月 6 日，向中國尚未完成的銷售有 136 萬噸。
去年中國進口 1.05 億噸黃豆，主要用於飼養牲畜。美國約佔五分之一。在美國總統川普第一屆政府爆發美中貿易戰之後，中國轉向巴西等其他供應國，近年來美國的比率已經下降。
Kpler 首席大宗農產品分析師巴努（Ishan Bhanu）指出：「美國對中國需求的依賴程度，高於中國對美國供應的依賴程度。」
金融服務公司 Marex 集團糧食分析師理巴滕肖（Richard Buttenshaw）說：「我們預料貿易戰不會像第一次那樣曠日持久，但目前雙方都沒有讓步。」
根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經中國國務院批准，自 2025 年 3 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，有關事項如下：
一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵 15% 關稅。
二、對高粱、黃豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵 10% 關稅。
三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。
四、2025 年 3 月 10 日之前，貨物已從啟運地啟運，並於 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 4 月 12 日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。
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