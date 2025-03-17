〈走進中國〉「鄉村星巴克」？豬圈爆改咖啡店 年輕人搶著打卡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-17 07:30

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「城市的牛馬回農村喝豬圈咖啡，一切很合理。」

近段時間，雲南、廣東、江蘇等地湧現出一批「豬圈咖啡」。閒置的「豬圈」搖身一變，就成了「鄉村星巴克」，這樣的村咖店吸引不少年輕消費者前往打卡。

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為何豬圈咖啡會突然走紅？

據《紅餐網》報導，年輕人對新鮮事物總是充滿探索欲，尤其是對打破常規的消費場景體驗，更是充滿好奇。豬圈咖啡走紅，就很好地抓住年輕人對於「豬」這個元素的獵奇消費心理。

觀察來看，當前網上走紅的豬圈咖啡，比如成都都江堰的「豬圈咖啡」、廣東雲浮的「下小白咖啡屋」、福建三明的「小豬咖啡」，都由老豬圈改造而成，店家主打農村庭院風，伴以食槽、石磨、簸箕等傳統農具為飾。

「豬圈」+「咖啡」如此強烈反差的消費場景，硬是被年輕人打上「土味 + 小資」的獨特標簽。

這批豬圈咖啡還在產品中，特意融入「豬」元素。

像下小白咖啡屋將美式命名為「豬屎咖啡」，久哥豬圈咖啡大部分產品在前面命名冠以「豬豬」二字，昆山豬圈瀑布咖啡在拿鐵等產品上拉出小豬的模樣……。

不僅消費場景跟豬圈強關聯，有的豬圈咖啡甚還推出「擼豬」服務。

比如南京老母豬溝的「豬圈咖啡」和麗江的久哥豬圈咖啡，就真的在店內飼養 1～4 隻不等的小香豬；而準備開業的廈門首家豬圈咖啡，老闆面對網友提問時，也信誓旦旦回覆：「店內包有豬的」。

除了抓住年輕人的獵奇心理，豬圈咖啡走紅背後，還有近年來鄉村旅遊火熱的原因。

中國文旅部的數據顯示，去年國內鄉村旅遊接待人次為 12.45 億 ，增長 9.9% ，其中「文化體驗」項目消費的比率顯著提升。鄉村遊火熱帶火了一批農家樂、村咖等鄉村餐飲業態，一批豬圈咖啡由此出圈。

從選址上看，這些出圈的豬圈咖啡大多數遠離市中心，位於鄉村或景區附近。

比如下小白咖啡屋，就位於福建沙縣黃溪坑村內，除了咖啡烘焙，目前青旅、劇本殺、農家樂等業態在同步籌備中。

再比如貴州千戶苗寨的豬圈咖啡，該咖啡店位於山頂，顧客需爬 20 分鐘才能到達，不過消費者在該店喝咖啡，能俯瞰苗寨全景，吸引不少遊客前往。

更出圈的，當屬都江堰的豬圈咖啡。該店位於石羊鎮七里詩鄉景區內，自 2017 年成立以來，年接待遊客超過 20 萬。2020 年其「一杯咖啡」就賣了人民幣 1,000 萬元，被不少網友稱為「鄉村星巴克」。