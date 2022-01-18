國內首檔佈局全球之潔淨能源ETF 本周五掛牌上市

全球暖化、氣候變遷的議題迫在眉睫，各國政府積極推動改善碳排放量和能源轉型的相關建設；2021 年 11 月舉行之全球氣候峰會 (COP26)，共有近 200 國參與，共商氣候策略，為了達成在 2050 年達成淨零碳排，控制升溫在攝氏 1.5 度 C 內的階段性減碳目標，全球已有超過 136 國響應，涵蓋全球近 9 成碳排放與經濟產值。

由此可知，全球朝低碳經濟轉型已是未來不可逆的發展趨勢，潔淨能源的發展也不再只是口號，而是形塑未來的產業版圖和企業營運方向的主要動能。

在過去十餘年中，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準；過去透過傳統能源發電，平均一度電會產生 490g 至 820g 的碳排放量，但如今若是透過太陽能、風力、水力發電，平均一度電僅產生 12g 至 48g 的碳排放量。曾經不被看好的潔淨能源，如今不僅僅具備了願景，在技術和政策的支持下，也醞釀了強大的爆發力。

富蘭克林華美投信即看準了淨零碳排和能源轉型的全球趨勢，推出首檔佈局全球之潔淨能源 ETF(00899)，追蹤標普潔淨能源精選指數，精選全球潔淨能源相關程度最高且市值最大的公司，並過濾掉有爭議性的企業，如軍火、菸草等，最後再透過碳足跡篩選機制精選出 30 檔成分股。

標普潔淨能源精選指數在過去三年走勢 (含回測數據) 指數漲幅達 229%(註 1)，在去年一整年上漲 140% 後，目前雖處於回檔整理階段，但實際上，潔淨能源不但具備了長線題材保護趨勢，且潔淨能源 ETF(00899) 在網路上也產生了不小的討論熱度，反映出國人對環保議題、永續生活環境和能源相關議題的重視程度。

2022 年 1 月 3 日至 1 月 5 日，近 5,000 人參與募集申購，1 月 5 日募集完畢後，據統計共募集近 19 億元，是 2022 年第一檔募集成功的 ETF。富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 預計 1 月 21 日掛牌上市。投資人可以透過定期定額，時間和資金的分批配置，讓投資更穩健，在愛護地球的同時也能搭上這波全球投資趨勢。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

註 1：資料來源 Bloomberg，截至 2021/10/31，標普全球潔淨能源精選指數發行日為 2021/4/6，發行日前之資料為假設回溯測試結果，非實際表現，並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。<以上資料包含指數回測結果，不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數>

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱 “S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】