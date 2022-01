面板價格兩樣情 電視本季落底、IT止跌無期

電視面板價格經過近半年修正後,近期跌勢已明顯收斂,其中,中小尺寸電視面板價格甚至接近持平,集邦顯示器研究處資深副總邱宇彬認為,電視面板可望在本季底落底,不過 IT 面板反映淡季、產能增加、貨運遞延效應等,短期內跌勢恐擴大,面臨較大壓力。

邱宇彬表示,電視面板跌勢逐步收斂,反映價格已接近現金成本價,不只中小尺寸面板可望率先止跌,55、65 吋也持續往現金成本價靠攏,預期最快本季底前、最慢第二季初價格就將落底,至於能否反彈,還要觀察下半年旺季品牌廠備貨需求。

除需求放緩外,面板廠未有大規模歲修、減產動作也是導致去年面板價格跳水主因之一,多數面板廠產能稼動率均維持高檔,除力穩市占外,也代表相比過去賠本生意,市場仍有利可圖。

邱宇彬指出,隨著電視面板價格去年自高點轉跌後,包含韓廠、台廠都將部分產線轉生產 IT 面板,中國廠商也挾產能優勢積極搶進 IT 市場,加上去年 IT 面板價格相對電視面板穩健,成為支撐面板廠去年下半年仍維持獲利的關鍵。

隨著各面板廠皆擴大 IT 面板產能,邱宇彬認為,今年 IT 面板供過於求的風險將大於電視面板,觀察進入產業淡季後,各尺寸顯示器、筆電等 IT 面板均反轉向下,且跌幅持續擴大,現階段需觀察品牌廠是否有因物流,而對面板超額下單 (Overbooking) 疑慮,若後續物流恢復,品牌廠大規模砍單,不排除 IT 面板價格恐如去年電視面板大跳水。

觀察集邦旗下 Witsview 公布的 1 月上旬面板報價,電視面板跌幅持續收斂,32、43 吋中小尺寸電視面板上旬價格維持上月底水準,55、65 吋跌幅也少於 2%,為近半年來最小跌幅,各尺寸顯示器、筆電面板價格跌幅則持續擴大,平均跌幅達約 2% 內。