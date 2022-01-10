友達12月營收持穩高檔 去年3706億元寫七年高 年增36%

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收，隨著面板價格跌勢趨緩，加上利基型產品出貨支撐，單月營收連八個月站穩 300 億元，12 月達 317.66 億元，月增 2.9%、年增 10.1%，累計去年全年營收達 3706.85 億元，年增 36%，單月、全年雙創近七年同期新高。

友達去年第四季營收 930.34 億元，季減 6.1%、年增 15.5%，連三季站穩 900 億元大關，累計去年全年營收 3706.85 億元，年增 36.8%，為 2015 年以來高點。

出貨方面，友達統計，12 月面板總出貨面積達 227.8 萬平方米，月增 6.1%，第四季面板總出貨面積 650.9 萬平方米，季增 1%、年減 4%，優於預期，累計去年全年面板總出貨面積達 2571.2 萬平方米，年增 0.6%。

展望未來，友達認為，近期電視面板價格已明顯趨緩、加速趕底，看好庫存消化到健康水準後，需求可望回溫，並預期電視面板價格將在今年首季落底，產業上下游、客戶對今年展望也相對樂觀。

此外，友達多元布局也持續發酵，旗下創利空間近期也為世新大學打造全台最大 LED 即時混合實境智能攝影棚 (LVS)，強化產學合作能量，協助培育台灣製播人才，並朝元宇宙市場發展。

凌巨 (8105-TW) 也公布去年 12 月營收達 9.38 億元，月增 6.3%、年增 39.3%，創近四年新高，第四季營收 26.92 億元，季減 0.1%、年增 32.3%，去年全年則重回百億元，達 102.69 億元，年增 43.4%。