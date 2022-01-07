群創去年營收3500億元年增29.7% 攀近六年新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收，單月營收微降至 265.21 億元，月減 0.3%、年減 1.8%，第四季營收達 799.17 億元，季減 14.1%、年增 2.4%，累計去年全年營收則達 3500.77 億元、年增 29.7%，為近六年新高。

出貨方面，群創 12 月大尺寸出貨量達 1211 萬片、月增 1.9%，中小尺寸出貨量達 2961 萬片，月增 6%；統計第四季大尺寸出貨 3602 萬片、季減 5.1%，中小尺寸合併出貨量 8213 萬片、季減 3.6%。

累計去年全年大尺寸合併出貨量達 1 億 4838 萬片、年增 11%，中小尺寸去年則出貨 3 億 3158 萬片、年增 13.7%。

群創指出，整體面板需求仍維持高檔，但去年 11、12 月供應鏈面臨物流、缺料狀況，對出貨造成一定程度影響，但對比前幾個月，狀況持續朝正向改善中，展望明年，認為短期消費性產品能見度低，但工業、商用、車載等需求都相對穩健，能見度優於消費性產品。

面板價格方面，市調機構集邦旗下 Witsview 公布 1 月上旬面板報價，電視面板跌幅全線持續收斂，其中，32、43 吋中小尺寸電視面板上旬價格維持上月底水準，55、65 吋跌幅更是少於 2%，為近半年來最小，首季落底可期。

筆電、顯示器等 IT 面板跌幅則隨產業進入淡季，加上先前跌幅較小，近期跌勢有緩步擴大的現象。