電視面板緩跌走勢不變 主流55吋首季跌幅估達15%

面板價格自去年下半年轉跌後，至今仍處於緩跌狀態，面板產業研調機構 DSCC 最新認為，依目前供需判斷，本季價格緩跌走勢不變，單季跌幅最小將收斂至 1 成上下，不過主流 49/50、55 吋跌幅仍大，估單季平均跌幅仍將達 15%。

DSCC 表示，過去一年受面板價格強漲影響，包含美國在內等全球各地電視整機價格也大幅上漲，抑制下半年起需求降溫，觀察去年 11 月起各尺寸 LCD 面板開始全面轉跌，且依目前整體 LCD 供應鏈來看，包含面板廠、零售商都有一定庫存，為短期面板價格不利因素之一。

DSCC 進一步指出，去年 12 月各尺寸面板仍維持下跌走勢，其中又以 8.5、8.6 代線廠生產的主流面板尺寸跌幅最重，49/50 吋、55 吋面板單月平均跌幅達 10% 以上，小尺寸、大尺寸面板單月跌幅則落在個位數。

展望本季，DSCC 說，儘管面板跌幅持續放緩，但價格下滑仍對面板廠營運帶來一定程度壓力，也估本季整體面板價格跌幅將落在 10%-23% 之間，其中，將以 49/50 吋、55 吋跌幅最大。

DSCC 也點名京東方、華星光電、夏普 SIO 等面板廠，因擁有 10.5 代產能，將在目前產業供過於求的環境中取得相對優勢，主因是 10.5 代線廠切割效率優於 8.5、8.6 代線廠。

去年面板價格在玻璃、驅動 IC 短缺，加上疫情帶動需求激增下，攀上歷史高峰，各大面板廠也在 2021 年第二季享受價格紅利，第三季雖受價格轉跌影響，但仍寫下歷史次高紀錄，縱使面板價格在第四季出現大幅度修正，DSCC 仍看好去年是面板產業獲利豐收的一年。