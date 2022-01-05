1月上旬電視面板價格跌勢再收斂 大尺寸跌幅寫近半年來最小

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 1 月上旬面板報價，電視面板跌幅全線持續收斂，其中，32、43 吋中小尺寸電視面板上旬價格維持上月底水準，55、65 吋跌幅更是少於 2%，為近半年來最小，跌幅持續收斂。

根據 Witsview 統計，1 月上旬 55、65 吋中大型面板報價為 115、192 美元，較上月底下跌 2、3 美元，跌幅均不到 2%，32、43 吋電視面板報價則持平上月底，各達約 41、75 美元。

以整體 1 月來看，大尺寸面板價格跌幅可望持續收斂，續寫近半年最小跌幅；集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，1 月整體電視面板價格緩跌走勢不變，跌幅可望較 12 月再收斂，且各尺寸面板價格已接近現金成本，因此再跌機會不大，甚至可再縮小。

范博毓認為，近兩季都是產業傳統淡季，價格估仍將緩跌，不過 3、4 月整體電視面板價格將落底。

1 月筆電、顯示器等 IT 面板跌幅則小幅擴大，主因先前 IT 面板跌幅較電視面板小，隨著產業進入淡季，因此跌勢擴大現象。

集邦統計，1 月上旬各尺寸顯示器、筆電面板價格，較上月底下跌 0.3-0.9 美元，平均跌幅都落在 2% 內，僅 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸跌幅較重，達約 2.39%，報價來到 36.7 美元。

集邦也預計下周五 (14 日) 舉辦面板研討會，分享今年度面板產業前景與挑戰。