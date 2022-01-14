特斯拉Cybertruck延遲推出 福特盤中股價漲近5% 市值突破1千億美元

福特汽車周四（13 日）在德銀上調目標價，以及先前特斯拉傳出 Cybertruck 延遲至明年推出的消息發酵後，福特盤中股價大漲近 5%，市值突破 1,000 億美元，把汽車大廠通用狠甩在後。

福特 (F-US) 股價一度攀上每股 25.59 美元，創下 20 多年以來新高，截稿前，該股上漲 4.75%，每股暫報 25.63 美元，市值達 1,023 億美元，通用 (GM-US) 上漲 3.03%，每股暫報 62.88 美元，市值報 912.35 億美元，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.02%，每股暫報 1,062.02 美元。

根據科技新聞媒體 The Verge 周四報導，特斯拉已在官網上刪除 Cybertruck 在 2022 年的生產計畫，可能推遲至明年生產，其原因可能與半導體短缺、奧斯汀超級工廠上線時間延遲，或者設計存有問題相關。

特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 去年 10 月曾表示，公司正與供應商合作，以確保生產時間能趕上客戶需求。

特斯拉 Cybertruck 任何延遲消息都能提振其競爭對手福特、通用汽車股價表現，後者兩家公司皆摩拳擦掌攻向電動卡車市場。

福特 F-150 Lightning 電動皮卡的年產能增加近一倍，達到 15 萬輛，而這款車型在今年春天正式在美國經銷商銷售前，已經吸引近 20 萬輛訂單，而通用的電動車 Chevrolet Silverado 將於 2023 年初上市。

德銀分析師 Emmanuel Rosner 看好福特電動化策略與未來表現，將該股目標價上調 6 美元至每股 24 美元。福特汽車將於 2 月 2 日公布第四季財報。