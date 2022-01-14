〈美股熱門股〉維珍銀河可轉債融資引投資人擔憂 股價暴跌近19%

維珍銀河（Virgin Galactic）周四（13 日）表示，將透過可轉換公司債募集最高 5 億美元，把資金用於其羽翼未豐的業務，包括增加太空船與太空港和提升太空旅遊服務，但投資人憂心一旦債務轉換成股票後股權遭到稀釋，導致維珍銀河收盤暴跌近 19%。

維珍銀河表示，將透過可轉換公司債募集 4.25 億至 5 億美元資金，並預計向買家授予額外的 7,500 萬美元的選擇權。

在初步債務申報同時，該公司也公布截至 2021 年的財報，截至去年年底，維珍銀河的資產負債表上大約有 9.33 億美元的現金，去年第四季共支出 6,800 萬美元。

此外，雖然自由現金流優於華爾街預測，但募集更多的資金將增加利息支出，投資人擔心，這些債務有天可能會轉換成股票，稀釋現有股權。

維珍銀河也注意到股票稀釋風險，新債券發行所得部分資金將用於有上限的贖回交易，限制債券轉換時的發行新股數量，在該公司近幾次可轉換債券發行中皆有贖回交易上限。

Canaccord 分析師分析師 Austin Moeller 周四在與維珍銀河高層訪談後取得融資細節，但同時也發現維珍銀河太空旅遊服務計畫時間表並未變化，仍預定今年第四季開始營運。

華爾街分析師目前預估，維珍銀河 2022 年銷售額將達到約 800 萬美元，到 2023 年成長至約 3,800 萬美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 周四股價受舉債消息影響暴跌 18.92%，每股報 10.03 美元，去年累計下跌 44%。