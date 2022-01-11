〈房產〉地產交易熱 最常見交易糾紛以買到漏水屋居冠

內政部不動產資訊平台統計 2020 到 2021 年上半年為止，各類不動產交易糾紛發生次數，總計 2889 件，等於每月平均發生約 160 件；進一步觀察，又以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」等三種情況最常發生糾紛，漏水問題更是居冠。

安新建經提醒，疫情趨緩後，房市買氣一路暢旺，但愈是房市熱絡，消費者更要注意買賣房屋時所遇到的細節，避免衍伸出大糾紛。

盤點 2020 年以來全台前三大糾紛項目，房屋漏水問題就佔了 338 件（11.6%），終止委售或買賣契約有 271 件（9.3%），隱瞞重要資訊也有 226 件（7.8%）。究其原因，大多源自賣方或不動產經紀業者忽略告知部分物件資訊，加上買方專業知識、購屋經驗有限，又在時間緊迫下購屋，就容易發生交易糾紛。

也有相關業者提醒購屋消費者「早日發現、早日治療」，委託第三方專業單位進行驗屋，可以增添一份保障，有效確保自身的權益。鴻宇健康驗屋創辦人林泰宇表示，先前還有兩起驗屋案例包括買主新購的 6000 萬豪宅，看樣品屋時印象感覺富麗堂皇且用料高檔豪氣，等蓋好之後驗屋團隊進駐，一驗之下居然到處滲水，屋主看到驗屋報告整個臉色鐵青。

案例二是某屋主買了某大知名建設公司建案，想說招牌響亮也是信譽保證，沒想到也被驗屋團隊發現，建商居然把大樓共管都埋在客人的浴室天花板上，屋主一氣之下拿著驗屋報告文件告上法院。林泰宇說明，一旦發生訴訟爭議，作為專業驗屋公司，當然也會協助安排律師諮詢、提供法律協助。

林泰宇強調，其實驗屋行業在海外早就行之有年，但國內直到最近一兩年才有這風氣。他表示，2021 年以前，全台灣的新成屋約只有 5％的屋主有委託驗屋公司來做房屋健檢，隨著房市熱絡，乃至目前開始有大樓或新社區住戶紛紛集體「團購驗屋」，透過新鄰居相揪或剛成立的管委會來統一接洽，用團購方式預訂驗屋服務，因此他預估今年驗屋比例可以成長至 8-10%。