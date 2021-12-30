〈房產〉官方打房政策密集出手 信義房屋：12月交易量略降溫

今年房市從 8 月開始轉熱，政府短時間內提出許多房市控管政策，已經初步讓房市出現降溫跡象，信義房屋 (9940-TW) 統計 12 月前 28 天全台門市交易量變化，交易量較上月減少約 1 成，較去年同期仍增加 3%，除政策影響外，經歷幾個月市場交易熱絡之後，部分熱區待售房屋都順利去化。

信義房屋認為，短期房屋不夠賣也是影響關鍵因素，觀察房市在政策持續出爐之際，仍以首購買氣較為穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府近期的房市管控政策頻繁出手，對於房市會有一定降溫效果，尤其是換屋與中高總價的客層，對於政策通常較為敏感，短期內心態趨於觀望，而許多區域房價在今年拉高後，難免也會出現追價乏力的現象，12 月房市反而交易量較上月呈現量縮。

若以整體區域來看，這幾個月受到科技廠商議題激勵的新竹縣市、台南市與高雄市，12 月房市交易量反而較 11 月衰退，研判一方面政策對於房價高漲的重劃區預售案將產生衝擊，另一方面這些區域房價漲勢過快，不是銀行貸款估不到，就是區域內房子賣太快，導致整體市場仍有買氣，但交易量卻較上月下滑，普遍 12 月的交易量都較上月下滑超過 1 成。

至於房市交易表現較為穩定的則是新北市與台中市，新北市月減幅度約 7%，但年增 14%，包括板橋、土城、泰山、林口、蘆洲區，交易量都呈現月增表現，新北市總價 1500-2000 萬的產品交易量較上月增加，台中市則是交易量呈現月持平表現，總價 700-1500 萬交易穩定，佔比將近 5 成。

曾敬德表示，政府有意打擊短期投機，政策朝向禁止預售換約等方向，目前有些區域已經出現一小波預售轉手潮，顯見政策對於打擊投機有效，嚇阻預售短炒的行為，進而讓雙北以外的預售市場降溫，有利長期房市健全發展。