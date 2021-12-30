〈房產〉竹竹併議題發燙 永慶：12月新竹縣市房市交易年增率44%

新竹縣市合併議題延燒，當地地產交易也趨熱，永慶房產集團根據內部交易統計資料指出，全台七都中，12 月新竹縣市房市交易量持平 11 月，但是年增達 44%，年成長幅度明顯優於都會區平均 30% 表現。

由於台灣 11 月出口創歷史單月新高， 11 月出口值更首破 415.8 億美元再創紀錄，加上通膨增溫及適逢年底購屋旺季，剛性需求不減，民眾購屋意願仍強，延續 11 月房市買氣，讓 12 月全台房市交易量較 11 月微增 1%。

永慶房產集團統計，與 11 月相比，全台七大都會區 12 月房市交易量表現，北市成長 4%，新北量增 1%，桃園減少 1%，新竹縣市持平，台中增加 2%，台南量增 7%，高雄量縮 3%。

永慶指出，與去年同期相比，12 月全台交易量增加 30%，七大都會區較去年 12 月均量增，其中北市交易量增加 6%，新北增加 18%，桃園成長 41%，新竹縣市增加 44%，台中成長 31%，台南與高雄則分別增加 24% 與 39%，顯示今年房市表現優於去年，房市交易增溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年以來，民眾購屋信心回穩，購屋態度轉趨積極，雖然 5 月後短暫受到本土疫情升溫衝擊，不過在國內持續嚴守邊境，民眾落實防疫下，疫情逐步受控，8 至 10 月全台交易量月增率也連續三個月呈正值，交易熱度延續，加上年底房市交易旺季來臨，民眾購屋需求湧現，讓 11 月交易量維持高檔，而 12 月也延續交易熱度，12 月交易量較 11 月微增 1%。

陳金萍表示，近期民眾看屋仍積極，購屋需求不減。而在政府一連串「打炒房」措施實施後，預期未來房價飆漲的狀況將獲得抑制，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅趨緩，有利於自住、長期置產民眾進場，只要價格合理，買賣雙方價格產生共識，成交機會就大增，加上適逢年底購屋旺季，剛性需求增，房市買氣續旺空間仍大。

今年房市持續復甦，全年全台房市交易量預估將超過 34 萬棟，創八年來新高，房市交易熱絡，不過，陳金萍指出，雖然國內經濟穩定復甦，加上資金潮，台商回流、民間投資等利多加持，房市基本面看好，但明年仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數須留意，加上疫情後續發展仍將影響全球經濟表現。