〈房產〉略降溫 中信房屋統計12月全台房產成交量年減0.5%

中信房屋房屋統計 2021 年 12 月以來房地產交易熱度略為降溫，繼上月成交量小幅下滑，本月持續偏弱，全台成交量減少 6.3%，六都月成長表現除高雄持平，台北、台中減幅較大外，其餘三都均是微減，整體與去年同期相比，全台房地產成交量約較去年同期小減 0.5%。

各都交易與與上月相比，中信房屋內部統計，台北市月減 11%、新北市月減 2.4%、桃園市月減 3.8%、台中市月減 9%、台南市月減 3.7%、高雄市月增 0.3%。與去年同期相較，台北市年減 5.4%、新北市年減 2.2%、桃園市年增 23.6%、台中市年減 7.6%、台南市年減 4.6%、高雄市年減 13.4%。

每年第四季往往是房地產的交易旺季，不過今年 12 月交易表現卻未如預期，呈現旺季不旺窘境。

中信房屋總經理張世宗表示，央行 12 月 16 日祭出第四回選擇性信用管制，再限縮特定房貸戶的貸款成數，造成買方觀望而縮手，中南部因產業投資而造就的熱絡交易也見到降溫，央行政策確實奏效。

不過張世宗認為，現階段不動產價格因成本攀升而逐步墊高的狀態下，如果政府政策掐的太緊，房市恐怕會轉變為價漲量縮，長時間對房市反而會有不良的影響，建議政府在進行政策性決策時，也要考慮到房地產交易市場的健全，以免造成業者與消費者雙輸。

2022 年受到國際金融環境變化及疫情負面阻力仍在的影響，成長力道或放緩的可能，但主要關鍵仍在於資金面。目前市場多預估 2022 年下半年將有升息的可能，最快甚至在第二季就會啟動，一旦寬鬆政策落日，消費者心理層面或多或少都將受到衝擊，房市短期發生震盪也不無可能，不過以全年度的格局來看，房市終究還是將回歸於基本面，隨著國內經濟的成長，估將維持穩健的發展。