鮑爾：Fed將動用工具 確保通膨不會扎根

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周二出席參議院任命聽證會，根據周一 (10 日) 預先發布的證詞，他矢言 Fed 將動用工具避免通膨扎根，並警告疫後經濟可能和前一波經濟擴張大不相同。

鮑爾將在美東周二晚間 10 點出席參議院銀行委員會聽證會，在政策轉向之際，Fed 對通膨看法受到高度矚目。根據書面證詞，鮑爾說：「我們將使用工具支持經濟和強勁的勞動力市場，避免通膨變得根深蒂固。」

他並說，從一些面向來看，疫後的經濟和之前大不相同，「我們追求的目標將須把這些差異納入考量。」

鮑爾並在書面證詞中，讚揚過去四年來 Fed 監理和財務監管的努力，「我們盡努力改善公眾取得立即付款的管道，強化對氣候變遷、網路攻擊等威脅的關注和監管措施，並且擴大對金融穩定的分析和監控。」

鮑爾人事案在兩黨支持的情況下可望在國會過關，但在 Fed 將啟動幾十年來最劇烈的政策急轉彎之際，預料會遭遇嚴苛拷問。美國通膨處於一個世代以來最熾熱水準，Fed 已經暗示將比預期更早升息，12 月的利率預測點狀圖顯示 18 位官員都支持調升目前的近零利率。

牛津經濟學研究所經濟學家 Nancy Vanden Houten 和 Kathy Bostijancic 說，Fed 對通膨的焦慮，已經超越 Omicron 疫情帶來的任何不利風險。

Fed 金監副主席克拉里德提前退休

另一方面，職掌金融監理業務的 Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 最近因為買賣股票基金時機巧妙引發爭議，克拉里達的辦公室周一宣布，他將在 1 月 14 日退休，比預定時間提早兩周。目前呼聲最高接任人選是曾任財政部副部長和 Fed 理事的拉斯金 (Sarah Bloom Raskin)。

美國總統拜登已提名 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任副主席，而布蘭納德的任命聽證會也將在本周四登場。

獲提名為 Fed 副主席的布蘭納德將在周四出席任命聽證會。(圖: AFP)

評論家表示，一些民主黨人可能拷問鮑爾金融監管方面的態度，例如參議員華倫 (Elizabeth Warren) 已揚言反對鮑爾的人事案，以抗議他過於寬鬆的監管態度。布蘭納德對氣候變遷的立場，則可能成為共和黨人提問的焦點。