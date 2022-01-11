美股重點新聞摘要2022年01月11日

今日操盤前瞻

美國 12 月 NFIB 中小企業樂觀指數

鮑爾將出席聯準會主席提名聽證會 六大重點一次看

鮑爾周二 (11 日) 將出席參議院銀行委員會的聯準會 (Fed) 主席提名聽證會，市場預計，在獲得美國兩黨議員廣泛支持的情況下，鮑爾將輕鬆獲得提名確認，聽證會重點料著重在鮑爾對利率、Omicron、縮表、金融監管、Fed 官員交易爭議以及氣候風險等議題的看法。閱讀全文...

搶人才動作頻頻！英特爾挖角美光財務長辛瑟 盤後漲逾 2.5%

剛自蘋果挖來 IC 設計人才的英特爾 (INTC-US) 周一 (10 日) 再宣布，已找來記憶體大廠美光 (MU-US) 現任財務長辛瑟 (David Zinsner) 擔任英特爾未來財務長，激勵股價盤竄升 2.63%，但重要業務的 PC 部門高層 Gregory Bryant 即將離職。閱讀全文...

投資人拋售風險資產 比特幣一度跌破 4 萬美元創 5 個月新低

隨殖利率不斷飆升導致投資人拋售高風險、成長型資產，比特幣周一（10 日）價格一度跌破 4 萬美元，創下去年 9 月以來最低紀錄，自去年 11 月歷史新高價下跌約 40%， 加密貨幣股 Coinbase、Microstrategy、Block（前 Square）也受累下跌。閱讀全文...

蘋果去年支付軟體開發商費用再攀高 App Store 營收成長可期

蘋果周一（10 日）表示，去年向軟體開發商支付 600 億美元，較前年 450 億美元有所增加，自 2008 年 App Store 以來一共已支付 2,600 億美元，意味著 App Store 銷售額將繼續快速成長。閱讀全文...

電子遊戲業再傳巨額交易案 Take-Two 擬以 127 億美元收購 Zynga

Take-Two Interactive (TTWO-US) 將以 127 億美元收購行動遊戲公司 Zynga (ZNGA-US)，這是電子遊戲業一系列重大交易的最新重量級收購案。閱讀全文...