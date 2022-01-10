柏瑞投信榮獲3項《指標》台灣基金獎肯定

2021 第六屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信榮獲三項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」(表一)，表現優異。

柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 參加「最佳基金公司獎」評選，且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企業實力，是屬於公司獎項。

在個別基金方面，柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在「亞洲高收益固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外，柏瑞環球動態資產配置基金 (基金配息來源可能為本金)，在「美元彈性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

根據《指標》基金獎網站說明，上述個別基金獎項為透過《指標》BlueOnion 基金數據資料庫，以量化方式結合 ESG 因子所篩選出來，中長期表現優異且投組風險控管得宜的基金，且在各自同組別中排名第一百分位（1st/100）的基金，才能獲得《同級最佳》(Best-in-Class) 獎項。

全球股債市延續多頭格局，不過新冠變種病毒疫情有捲土重來之勢、美國聯準會 (Fed) 又將加快減債升息腳步因應通膨，2022 年升息將至，特別股還能投資嗎？亞洲債市要如何觀察？多重資產又要如何布局？

特別股基本面無虞 將吸引資金回流

柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，近期聯準會 (Fed) 啟動縮減購債，使美國公債殖利率震盪，部分資金也因應 Fed 貨幣政策調整而暫時性流出特別股資產，影響其價格表現；然而以過去經驗來看，每次資金暫時性流出特別股後，反而創造買進良機，主因在於特別股的基本面並未改變。

展望未來，全球貨幣政策料由財政刺激接棒、挹注寬鬆資金，特別股複製歷史經驗機率大，穩健型與有息收需求的投資人不妨趁近期波動，分批卡位長期的收益機會，預期特別股的高信評 (指數平均信評 BBB) 與長期的優質息收機會，終將吸引資金回流。

亞債展望不悲觀 仍具投資契機

另方面，柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，全球通膨數據維持高位已強化 Fed 升息預期，觀察過往啟動升息後，投資等級債的利差多出現收斂，成為票息外挹注總報酬的潛力，故升息期間投資級債仍具機會。新興企業債則受惠於中國政策漸轉寬鬆、需求暢旺、較高殖利率優勢和近期擴大的利差，亦提供布局資本利得的契機。

亞債展望方面，柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，亞債企業 2021 年上半年盈餘維持成長、槓桿比例維持穩定，基本面依然穩健。柏瑞亞債團隊預期未來 6-12 個月，約 18% 的亞債企業信用趨勢為正向，71% 的信用趨勢將持平，整體亞債展望中性偏正向，仍具有投資契機。

此外，柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，一般趨勢主題式基金成立後就會定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決這個痛點，可藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略 * 持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。

* 柏瑞趨勢動態多重資產策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。

表一、柏瑞投信《指標》台灣年度基金大獎獲獎項目一覽表：

資料來源：《指標》台灣年度基金獎，2021 年 12 月，計算績效表現至 2020/10/1-2021/9/30。原幣計價。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證本基金風險報酬等級係評估為多重資產型基金，根據投資區域與風險並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的類股集中或產業風險、投資地區政治與經濟變動風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM111010)