台股第1季上漲機率逾7成 10檔台股基金3年報酬逾100%

台股 2022 年開年首周開高走低，今 (10) 日早盤一度續跌逾百點，在低接買盤介入下由黑翻紅，指數站回 18200 點之上。據彭博資訊統計，歷年台股第 1 季有七成以上機率上漲，且平均漲幅達到 8.7%；近期外資回流，台股基本面展望正向，法人建議，投資人可善用定期定額台股基金，尤其近 3 年計有 10 檔基金報酬率超過 100%，顯示定期定額投資台股基金可抓住行情潛在的成長機會。

據 Lipper 統計，台股 2021 年創「萬八」新高峰，帶動台股基金績效大漲，若是定期定額投資台股基金，近 3 年計有 10 檔基金交出超過 100% 的亮麗報酬，其中，表現最好的野村優質、新光創新科技兩檔基金，定期定額 3 年報酬率更突破 112%，若從投信家數來看，新光投信共有 4 檔台股基金，3 年定期定額報酬率突破 100%，整體表現最佳；野村、安聯及統一投信則有 2 檔基金進榜，表現居次。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，升息雖影響股市震盪，台股拉回反而是佈局買點，通常 1 月是機構法人調整資產配置、佈局潛力好股時機，預估半導體、電動車產業鏈、元宇宙、綠能等科技題材續旺，儼然成為各路法人鎖定的「新趨勢成長股」，背後台廠供應鏈更直接受惠。

彭博資訊統計，近 35 年來台灣加權股價指數各季度的表現以第 1 季最佳，首季平均上漲機率 77%，且平均漲幅達到 8.7%，皆冠所有季度。

法人指出，主計總處展望 2022 年全球經濟復甦，科技需求持續提升，台灣出口有望延續強勁成長，推估總出口較去年提升 6.1%，伴隨股市籌碼正向，第 1 季行情仍值留意。

台股資金行情延燒，證交所統計，集中市場開戶數自 2019 年的 1057 萬人，於 2021 年底成長到 1200 萬人，新增開戶數達 143 萬戶，人氣提升也挹注台股成交量，2021 全年集中市場的成交額超過 144 兆元，台股市值成長到 56 兆元新里程。

元大投信也建議，投資人可透過優質的台股基金，採取逢回進場或定期定額參與行情後市，例如元大投信旗艦台股基金的元大 2001 基金、元大多多基金，皆聚焦台股科技產業機會；「台股基金一哥」元大台灣高股息優質龍頭基金，本波表現也隨盤勢向上，1 月 4 日該基金已進行月配息及年終配息，配息成果不俗。

近期台股高檔表現，但個股輪動快，操作難度攀升，元大投信提醒，投資人參與基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，針對一年多次配息的基金商品，同時應注意配息率有波動的情形，投資人宜合理評估配息水準。