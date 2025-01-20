不畏高檔殖利率 基本面佳等3大利多護身 特別股成中長投新寵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 11:59

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由於市場擔憂川普關稅與財政政策將增添通膨上行風險，加上 FOMC 調降 2025 年降息幅度，使得美國 10 年期公債殖利率因而走升，導致今年來特別股表現承壓。柏瑞投信表示，雖然近期特別股受美債殖利率走高和季節性因素的影響而波動加大，不過美國經濟維持穩定成長、Fed 降息方向並未改變，加上發行特別股的金融業獲利展望仍佳，三大利多挹注下，特別股在這樣的總經環境下仍將受惠。

柏瑞投信指出，此波美債殖利率攀升主要反映零售端預期心理的變化，而非總體經濟數據或聯準會貨幣政策出現反轉，後續可再觀察川普上任後的政策實施狀況。而即便川普上任導致通膨上升，美債 10 年期殖利率要再大幅攀升超過 5% 的機率有限，因為當美債殖利率超過 5% 將壓抑經濟成長，因此目前 4.5%~5% 的區間，反倒是中長期投資特別股的契機。

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柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對於美債殖利率走高似乎過度反應，預期美債殖利率短期大幅波動的可能性仍高，不過在降息循環以及金融監管可望鬆綁下，將有助於提高企業的貸款意願，預期銀行業的淨利息收入將持穩成長，並改善不良資產的水位，金融業的基本面無虞且獲利前景能見度亦更為明亮。

根據美國銀行 (BOA) 今年 1 月預估，市場普遍預期 2025 年 Fed 將再降息兩次，在信用成本相對穩定以及市場融資活動可望持續回溫下，美國大型銀行業今年貸款增長率將回升至 3.8%。此外，近期併購及 IPO 活動較去年同期增長兩成，資本市場的持續活絡可望推升費用收入的增加，預期今年大型股銀行 EPS 可達雙位數成長。