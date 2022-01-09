〈台股風向球〉技術面轉弱+疫情變數 靜待二大重量級法說登場

台股 2022 年開局第一周呈現虎頭蛇尾走勢，周線下跌 49.08 點、終結連 2 紅，主要是反映美國恐加速升息造成的全球股市動盪，未來一周，法人認為，上周五台積電、聯電 ADR 均重挫，加上國內疫情變數、台股短線技術面轉弱，預料將暫陷入弱勢觀望整理，等待台積電、大立光周四登場的法說。

法人指出，市場一次次討論升息，相關訊息對股市影響有望逐漸鈍化，在經濟復甦基本面無虞之際，回檔不必太悲觀，春節前仍有行情可以期待。

惟須留意，國內疫情有再度升溫疑慮，是台股另一變數，所幸國內疫苗覆蓋率已較去年第一波本土疫情爆發時大幅提升，因此，法人認為對股市的影響不至於過大。

外資上周四、五轉賣，造成大盤創高後的回檔壓力，不過，一周來外資在集中市場仍買超多達 300 億元，其中，對台積電買超最多，共 4.5 萬張，金額高達 291 億元，惟外資已連 2 日賣超台積電均超過 1 萬張，未來一周對台積電的布局，將影響大盤方向。

除了台積電，外資上周也加碼不少金融股，前 10 大買超股有 6 檔是金融股，包括對玉山金買近 4 萬張，僅次於台積電，買新光金和兆豐金均達 3.5 萬張，中信金 3.2 萬張，臺企銀買 2.26 萬張，台新金 1.75 萬張。

未來一周國內重要大事有台積電和大立光將於 1 月 13 日召開法說會，二大重量級公司對後市展望，牽動著電子族群表現；而國際上，則有聯準會於 12 日公布經濟褐皮書，以及美國於 12 日公布 12 月 CPI 數據。

永豐投顧表示，從技術面來看，指數自去年 12 月中加速上漲，與均線的乖離也逐漸擴大，至 4 日站上 18500 點時，與月線乖離達 3%、與季線的差距更達到 6%，技術面已累積回吐賣壓，因此，在美股觸動下跌後，大盤短線轉由空方掌控。

由於 FOMC 紀錄的內容可看出聯準會委員對抗通膨的急切態度，升息的時點有愈來愈急迫的態勢，超出市場預期，因雸造成市場動盪，所幸，美股並未見到賣壓連續湧出，仍維持上升趨勢，資金移往基本消費等非成長類股，基本面無虞，只是市場氣氛有待釐清。

永豐投顧強調，台股大盤拉回消除過大乖離，反而有助排解市場過熱情緒。