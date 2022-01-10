〈台股盤前〉短線高檔震盪整理 挑戰重回五日線

台股 2022 年首周呈現漲多拉回，上周五 (7 日) 在電子及航運股跳水下，終場下跌 198.16，收 18169.76 點，周線終止連二紅。法人指出，美股上周五全盤皆墨，加上國內疫情持續升溫，大盤短線有壓，本周市場聚焦台積電、大立光兩大重量級法說，預期台股短線將進入高檔震盪整理，挑戰重新站上 5 日線。

美股上周五表現弱勢，四大指數全面收黑，其中費半大跌 2.88%，那斯達克指數也下挫 0.96%，特斯拉、輝達同步下跌。

市場消息方面，傳出台積電數十家客戶為確保後續出貨無虞，紛紛預先支付台積電款項預約產能，台積電今年共可取得逾 1500 億元預付款，全年營收續創高，並力拚無淡季。

中國鋼鐵龍頭廠寶鋼 2 月盤價開平盤，鋼價連兩個月持平，中鋼董事長翁朝棟認為，寶鋼內銷平盤，但卻可望醞釀外銷漲價，鋼鐵行情逐步走到正向軌跡，看好農曆春節後的強勢拉貨潮。

台灣 2025 年再生能源發電占比恐難達標，政府全力趕進度，近期元晶、聯合再生、茂迪、安集等太陽能廠訂單較預期大增 3 至 5 成，產線大爆單、全產能趕工出貨。

法人指出，本周市場聚焦台積電、大立光兩大重量級法說，預期台股短線將進入高檔震盪整理，挑戰重新站上 5 日線，待消化上方賣壓後，仍可期待元月、年節行情發酵帶動指數上漲。

