台股湧賣壓回測18100點 三大法人賣超153.83億元 外資連2砍

桃園機場本土疫情升溫，引發投資人恐慌，台股今 (7) 日早盤翻黑，一度急殺逾 200 點，大盤高低震盪約 310 點，電子及航運等傳產股全面倒地，僅金融股與防疫概念股仍獲資金點火，終場指數下跌 198 點，收在 18169 點，三大法人合計賣超 153.83 億元，三大法人合計賣超 153.83 億元。

加權指數今天成交量放大至 3268 億元，觀察法人資金變動情形，外資持續大砍台股 132.29 億元；投信買超 1.29 億元，護盤意味濃厚；自營商賣超 22.78 億元。三大法人合計賣超 153.83 億元。

台積電今天震盪走跌，最低來到 632 元，終場下跌 1.5%，收在 634 元；聯發科、大立光皆重摔逾 3%，終場分別收在 1100 元、2485 元；其他電子股方面，台達電、友達、研華、國巨等也下跌 1-3%；昨天落入跌停的股王矽力 - KY 今天一度反彈攻上 4550 元，終場仍不敵賣壓翻黑跌逾 1%。

金融股今天持續扮演撐盤要角，彰銀、華南金、玉山金、元大金等均漲逾 1%，不過，金控雙雄相對有壓，連袂在平盤下方遊走。航運股方面，貨櫃三雄同步走軟，長榮、萬海跌近 2%，不過，宅配通、嘉里大榮受惠宅經濟商機，股價雙雙攻上漲停。

桃園機場染疫案持續擴大，已有 12 人確診，Omicron 對社區造成威脅，宅經濟、防疫概念股再度成為多頭指標，宅配通、嘉里大榮宅配雙雄直奔漲停，電商雙雄富邦媒、網家股價大漲 6-7%，亞諾法、ABC-KY 等檢測股也強勢衝上漲停板。