極度恐懼！比特幣跌破4.3萬美元 多頭仍堅挺

加密貨幣將成為聯準會升息、縮表的犧牲品？比特幣多頭週四 (6 日) 稱，中期來看不用太擔心。

聯準會 (Fed) 週三 (5 日) 公布美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要內容顯示，通膨數據和緊張的勞動力狀況可能會使升息比預期的更快，聯準會可能會相對地很快開始縮減 8.8 兆美元的資產負債表。

該紀要提到：「一些與會官員認為，在正常化過程中，大幅縮表資產負債表可能是合適的，特別是考慮到貨幣市場的流動性充裕。」

聯準會暗示將採取比先前預期更積極的緊縮措施，引發美股、美債、加密貨幣拋售潮。週四截稿前，加密貨幣價格持續下探，比特幣 (BTC) 暴跌 7.70%，暫報 42,972.76 美元，以太幣 (ETH) 崩跌超過 10%，暫報 3,391.93 美元。瑞波幣 (XRP) 暴跌 7.71%，暫報 0.7625 美元。

加密恐懼貪婪指數週三驟跌至 15 後已緩升至 24，但仍處於極度恐懼領域，自 2021 年 7 月 21 日以來最低。

加密貨幣恐懼貪婪指數依據加密貨幣價格衍伸指標、社群媒體關鍵字、比特幣佔比比例和 Google 搜尋量四個面向，並依照不同權重所建構而成，以 0 至 100 來衡量當前市場情緒，0-24 為極度恐懼、25-49 為恐懼、50-74 為貪婪、75-100 為極度貪婪。

然而，Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 仍看多加密貨幣，他沒有因近期價格下跌而感到不安。

Novogratz 提到：「中期來看，我並不緊張，預計更多企業會將資產負債表中的部分資金投入加密市場，邁入這個新興產業，但預計未來幾週加密市場將面臨大量波動。」

Novogratz 預計比特幣底部區域在 3.8 萬美元或 4 萬美元左右，他將這一暴跌描述為修正，對長期看漲分散式帳本技術 (distributed ledger) 支持的資產抱持不變的態度。